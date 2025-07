Detuvieron recursos como el Fondo de Mejoras. Luego, mandaron a la Comisión Disciplinaria. La federación trata de someternos, pero seguimos haciendo nuestra lucha , recordó el mandamás de la UdeG al salir del encuentro con una serie de documentos organizados en un folder. En uno de ellos se establece el compromiso de la FMF de abrir el ascenso y descenso en seis años a partir de 2019 y no en la temporada 2020-21, como sostienen los federativos. Las demandas de los equipos del segundo circuito –representados por Samuel Hernández (Atlético La Paz), Eduardo López (Mineros), Bruno Marioni (Tepatitlán FC), además de Castellanos y Solazzi– encontraron respaldo en el Poder Legislativo.

A la Federación lo único que le hemos pedido es que nos diga cuándo regresa el ascenso y descenso. El laudo es muy claro y dice que después de seis temporadas el antiguo sistema tiene que regresar en México de manera automática. No es un tema opinable , explicó el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos. Con el proceso abierto el mes pasado ante el TAS, la FMF retiró a los clubes el denominado Fondo de Mejoras –programa que otorga 20 millones de pesos anuales a cada franquicia en el circuito desde 2020– y solicitó a la Comisión Disciplinaria una investigación sobre Castellanos y el titular de Cancún FC, Giovanni Solazzi, por presuntas violaciones al código de ética del organismo.

En el deporte debe existir la competencia justa, que los equipos puedan ascender y no se afecten a las familias que cada fin de semana llenan los estadios. Estamos a menos de un año del Mundial y esto no puede seguir ocurriendo , declaró la multicampeona mundial de raquetbol y titular de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Paola Longoria. Mantener una liga cerrada es quitarles a las niñas y niños el sueño de ser futbolistas profesionales, la ilusión de representar a México en otro tipo de competencias como los Juegos Olímpicos. No podemos aspirar a tener mejores atletas si todo se concentra en la Liga Mx .

Diálogo tripartita

Longoria solicitó formalmente la visita del comisionado y presidente de la FMF, Mikel Arriola e Ivar Sisniega, respectivamente, con el fin de sostener un diálogo tripartita. Como parte de las acciones que la comisión puede ejercer para resolver el conflicto, la potosina no descartó la elaboración de alguna iniciativa relacionada con el ascenso y descenso en el futbol profesional.

Cualquier diputado o legislador puede presentar una iniciativa que proponga el regreso de la Liga de Ascenso. Hasta ahora no se ha ingresado ninguna, pero es una posibilidad. Como presidenta, notifiqué a la federación que nos gustaría escuchar su versión y encontrar la manera de que los clubes puedan conciliar de forma directa.