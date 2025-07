Bárbara Hoyos

Martes 1º de julio de 2025, p. 4

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) se convirtió en un espacio de reflexión con la muestra Instrucciones en blanco, que reúne a 50 artistas visuales recién egresados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

La exposición ofrece en la Galería Central del recinto una visión diversa de la creación artística en la cual se exploran temas y técnicas actuales.

Instrucciones en blanco es una plataforma para que los creadores contemporáneos compartan sus visiones y perspectivas. La exposición es un reflejo del dinamismo y la creatividad de esta nueva generación, que ingresó en 2020, durante la pandemia de covid; su proceso inicial fue a través de pantallas, sin conocerse físicamente, mucho menos interactuar.

Al ser una escuela de arte, la formación práctica dentro del taller es fundamental. El uso de las herramientas, materiales y su disciplina de trabajo les ayudaron a forjar carácter y a dominar la técnica.

A pesar de que los participantes no pudieron acceder a las instalaciones por dos años, esto no se refleja en las piezas mostradas. Afirmaron que estas obras no sólo son un reflejo de sus vivencias individuales, sino también una invitación a replantear la condición humana en tiempos de incertidumbre .

En sus piezas, los artistas han reflejado sus experiencias durante ese periodo. Sus propuestas se centran en narrar la ruptura de identidades y la búsqueda de superación de traumas vividos. Además, exploran la relación con sus cuerpos y la necesidad de reconectar con la sociedad tras largos periodos de aislamiento.

La artista Keila Marsán formula una instalación en la que presenta testimonios de mujeres que han utilizado la pastilla del día siguiente, compartiendo historias tanto positivas como negativas que resaltan el tabú que rodea a esta práctica. A través de cartas finamente suspendidas, emplea la palabra escrita y textiles como sobres para provocar una reflexión sobre la realidad que viven.

Mariana Dussel presenta su pieza Recuerdo de un sofá, una reflexión sobre el significado de los objetos cotidianos y los recuerdos que evocan. Para ella, más que un mueble, el artículo es un contenedor de memorias y emociones que han marcado su vida.