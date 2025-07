L

a última vez que visité su taller las esculturas inundaban el lugar. Poderosas manos, torsos, cabezas ocultas con un antifaz en forma de pico, cuerpos que parecían ingrávidos pese a estar hechos de bronce. Todos en silencio dialogaban, el tema era la luz y la sombra entre sus formas.

Aunque en esta ocasión uno se encuentra aquí y allá bellas esculturas, todas están terminadas y no están en el área de trabajo. Ya no veo las fuertes mesas ni las herramientas del escultor.

En años recientes, Jorge Marín ha fijado imágenes poderosas como las alas que construyó y ha llevado a varias partes del mundo, o aquellas esculturas monumentales visibles desde varios kilómetros. Le comento que no hemos sabido de nuevas propuestas suyas.

–Sí, así es. Llegué a un punto en el que necesitaba un cambio. Primero pensé en un año sabático, y no creas que por hartazgo o algo así, sino por curiosidad. Mira, cumplí 60 años, y me empezaron a llegar una serie de cuestionamientos que no me podía responder.

“Uno fue por la finitud de mi tiempo en este mundo. Si no me fallan las cuentas creo que ya me gasté la mayoría de mi capital de tiempo. Entonces dije: ‘piensa bien lo que quieres hacer’.”

–¿Dejar la escultura? ¿Cambiar esa pasión por otras?

–Me encanta la escultura, es mi pasión, por supuesto, pero descubrí otras. A lo mejor el origen de las otras pasiones empezó cuando saqué la escultura a la calle. Yo estaba trabajando en galerías, en museos, y de repente salí a la calle y hubo un acercamiento con el público. Eso me llevó a hacer obra más interactiva, para compartir más directamente con la gente. Me acuerdo cuando hice un proyecto en Ixtapaluca, una zona conurbada del Valle de México, en las afueras, hacia la carretera a Puebla. Es un área marginada, y me surgió la idea de hacer un proyecto ahí. Hablé con la gente y lo que más me quedó grabado fue la idea de las personas de querer que los demás supieran que existían como comunidad, que ahí estaban. Entonces pensé en una figura enorme. Es un personaje que se ve a lo lejos desde muchísimos lugares del Valle de México. Una vez me dijo una señora que al regresar de trabajar en la Ciudad de México, al ver esa figura, sabía que ahí estaba su casa y la esperaba su familia. Eso me gustó muchísimo.

–¿Te ocurrió algo similar con la colosal figura de El vigilante, de Ecatepec?