A lo largo de los años “he encontrado muchas obras de caballete que Siqueiros nombraba ‘estudios o murales móviles’, porque decía que no era pintor de caballete. Sin embargo, por un lado su circunstancia política, sus exilios y encarcelamientos hicieron que no pudiera realizar siempre murales. Siguió experimentando a través de obras que llamamos ‘de caballete’”.

Especializada en muralismo mexicano, Herner se ha enfocado en este pintor por ser un personaje tan conocido, venerado, pero a la vez tan poco valorado como gran artista . Además, “ha habido mucha inseguridad con relación a su producción. Hay un gran mercado de piezas que no se pueden acreditar al maestro. De hacerlo, no se sabe cuál fue su gran obra de ‘pintor de pintores’. Es decir, Siqueiros es de los más importantes que dio el siglo XX, porque no lo acaba el tiempo, sino al revés, lo revoluciona, lo hace vigente, porque el tiempo del arte es circular”.

▲ David Alfaro Siqueiros después de concluir su mural La marcha de la humanidad, en 1971. Foto tomada del libro Siqueiros documentado

La investigación de Herner ha arrojado verdaderos hallazgos. Uno es la aparición del tesoro Autorretrato con espejo (1937), obra encargada por el famoso pianista y compositor George Gershwin, que estuvo perdida durante 80 años.

“En mi libro Siqueiros: Del paraíso a la utopía (2010) escribí un pequeño capítulo basado en una fotocopia de una fotografía de la obra. De repente, un día me habló Mary-Anne Martin, de la galería neoyorquina del mismo nombre, para decirme: ‘fíjate, en casa de uno de los sobrinos de Gershwin encontramos un cuadro que me parece te va a interesar’. Viajé a Nueva York en compañía de mi esposo y Mónica Ruiz.”

Para Herner, la relevancia de la obra, realizada en piroxilina sobre baquelita, reside en que resume todo su planteamiento respecto de un artista que integra los lenguajes de los nuevos medios de comunicación al de la pintura . Actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de Boston.

Otro hallazgo fue La peladita (1958), elaborada en piroxilina sobre masonite. Herner escribe al respecto: La postura de esta figura está distorsionada, es un escorzo extremo que nos hace viajar desde la contorsión del luchador olmeca que Siqueiros admiraba en el Museo de Antropología, pasando por las figuras monumentales del Renacimiento y del manierismo, por los cuerpos en movimiento del arte barroco, por el espacio sintético del cubismo, hasta lograr mestizar la pintura con el lenguaje de la animación y el cine .

David Alfaro Siqueiros tuvo una vida conflictiva y complicada . Su vida pública y política se ha mencionado mucho más que su obra artística. Hay que entender que era un artista político, no activista, que, incluso, no pintaba como activista, sino como un gran pintor. Consideraba que había que ser un gran pintor para acceder al gusto de las masas, que no sólo tuviera buenas intenciones, sino que fuera un artista estructurado, experimental, que había hecho una revolución técnica en el arte. Es decir, las revoluciones no sólo se daban en los campos de batalla, en la política y la economía, sino también en el arte .

Algo que marcó a Herner es cómo Siqueiros fue consecuente con lo que planteó en la vida, como pintor, político, soldado y pensador .

Siqueiros documentado será presentado mañana a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.