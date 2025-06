Vallarta Chan lamenta que de los 12 felinos sólo cuatro permanezcan en la reserva y el resto se vaya a algún lugar del que no tiene conocimiento, pero guarda la esperanza de que todos estén bien.

Los jaguares de la reserva se llaman Ron, Nacho y Flor; mientras el cachorro –que se estima nació en julio de 2024– no ha podido ser captado debido a que su madre, Flor, lo mantiene en resguardo en algún punto de las 368 hectáreas.

Con entusiasmo a flor de piel, lleva a recorrer una parte de los caminos que en la actual época de lluvias se inundarán y no se podrán recorrer hasta diciembre. Muestra el sendero de los neumatóforos; explica que son raíces que salen a respirar y cuya altura indica el nivel del agua que habrá en los próximos meses.

En el recorrido muestra también el sendero de Las Guamaras, y señala, a cada paso, las huellas de jaguares que recientemente pasaron por el área, quizás en busca de un refugio fresco para resguardarse de las temperaturas de más de 40 grados centígrados.

Son pisadas de una hembra; el tamaño de la mano te lo dice, y aquí está la huella de la pata, más chica. No trae al cachorro, lo deja oculto en algún lugar , explica.

Durante el recorrido recuerda que “a partir de 2019 tuvimos las dos primeras capturas de jaguar en un bosque de manglar, algo que no se había hecho anteriormente; se habían visto, se tenía registro por la Conamp, pero de capturas fueron las primeras en la región. Desde entonces a los felinos se les colocaron GPS para documentar sus movimientos.

Los jaguares atacan becerros chicos cuando su madre se ausenta. Aquí no hay ataques, el propio vaquero nos sirve de testimonio de nosotros, y eso es otra de las cosas que no se compara con otros sitios, La Papalota tiene, afortunadamente, alimento. El jaguar come otras especies. Hay venados, coatíes, armadillos, tortugas y peces , detalla.

Desde lo alto de una torre de 54 escalones y 12 metros de altura se aprecian la belleza en todo su esplendor de la zona, el río Santiago y el mar; a la playa Los Corchos se llega a pie, y una gran cantidad de aves paradas en lo alto de algún árbol o en el mangle, las chachalacas cruzan por los caminos con la alharaca propia de su especie.