ace una semana estábamos en la antesala de un conflicto bélico global. Hoy hemos vuelto a la tensa agenda bilateral México-Estados Unidos, que oscila entre las presiones en materia de seguridad, narcotráfico y migración, el acoso a la población hispana por ICE, y ahora, el teledirigido golpe mediático al sistema financiero mexicano. De Israel, Irán y México, a Canadá, Rusia y China, hay algo innegable, aunque por elemental sentido patriótico nos duela aceptar: Estados Unidos volvió al centro de la agenda. La OTAN planeó su reunión en función de Trump; Irán e Israel jugaron sus cartas en función de Trump; el acercamiento comercial con China o las señales de paz de Rusia están calculadas para adaptarse a la personalidad del mandatario de la Casa Blanca.

Estados Unidos ha cobrado relevancia estridente, ventajosa, pero a ojos de sus ciudadanos, relevancia al fin. Importancia que en los últimos años había perdido con un disminuido Joe Biden, pero que venía apagándose hace décadas, escondida detrás del multilateralismo y la globalidad. Es común decir que en política los vacíos se llenan, y Donald Trump ha venido llenando espacios que habían quedado vacíos. No solamente el de su antecesor, sino el de la ONU, organismo fruto de las guerras del siglo XX, que en la segunda mitad del siglo pasado jugó un papel fundamental y que hoy no gana una página en interiores con una declaración de su secretario general. Llenó Trump el espacio que dejó vacío Europa, que tiene una crisis identitaria y de proyecto. El gran hito de la Unión Europea tira constantemente en direcciones opuestas, como si una gran fuerza centrífuga desalineara lo que hace 20 años parecía natural: la comunión de Francia, Alemania, Italia, España y demás democracias europeas.