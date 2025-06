L

a Copa Oro está hecha a la medida del Tri; en ella se mueve como pez en el agua. La gana incluso jugando pésimo, no importa quién esté en el timón: ayer Jimmy Lozano, hoy Javier Aguirre, quien ya olfatea la final… El torneo inventado en 1991 es su zona de confort con mínima exigencia, más aun cuando Estados Unidos, dándole su justa dimensión, la desdeña y participa con un cuadro B por tercera edición al hilo… Pero incluso así, lo del sábado fue el colmo. México brindó un primer tiempo paupérrimo frente a Saudiarabia. Total extravío, con uno que otro chispazo de esfuerzo individual.

Como si no fuera lo suficientemente acequible con rivales como Surinam, Costa Rica, República Dominicana, Arabia Saudita y, en puerta, Honduras, el timonel decidió durante el certamen resguardar a su equipo en una burbuja: Aguirre no quiere saber nada de migrantes y sus tribulaciones, mucho menos de críticas. Y cual si anduvieran de vacaciones por Estados Unidos los llevó a ver un partido de beisbol, les abrió entre semana un espacio para el convivio familiar y, sobre todo, les pidió que no vean redes sociales, no sea que se vayan a contaminar, a perturbar… Cero presión.

Lo más llamativo en el State Farm Stadium, en Arizona, fue el lanzamiento del adolescente Gilberto Mora. Mucho mérito tiene Juan Carlos Osorio, pero el seleccionador ya lo echó al ruedo y se cuelga la medalla de su debut en el Tri. En redes sociales algunos asistentes destacaron la presencia de agentes caza migrantes del ICE en las entradas del coso, sólo nos miraban , escribió alguien, ¿Qué hacen aquí? , otro. Actuar en eventos deportivos sembraría terror a menos de un año para el inicio del Mundial… Triste y lamentable la baja por lesión de Luis Chávez… Agradable ver a la silbante Katia Itzel García ganando confianza en un certamen internacional varonil.

Tras el fracaso de Qatar no hay expectativas importantes hacia 2026 porque no existió un plan sólido. La esperanza de un trabajo que ronde lo mágico se cifra en ese par de meses previos al Mundial, señalados en el plan del Vasco Aguirre, el cual incluye ocho partidos amistosos a partir de enero. El técnico por ahora no quiere que anden lanzando presuntas listas mundialistas… En realidad las escasas aspiraciones son para la egoteca personal: Aguirre va por su tercer Mundial, Guillermo Ochoa por el sexto, el estadio Azteca albergará una tercera inauguración… todo lo demás será ganancia.