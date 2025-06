res asuntos sobre los que la sociedad estadunidense está confundida y dividida: la carestía, la política migratoria y la política exterior. El primero es la inflación y la forma en que Donald Trump ha procesado el problema. Al parecer, él y sus asesores económicos no han entendido que la aplicación indiscriminada y errática de su política arancelaria impacta la producción y la distribución de mercancías. Pensaron que en unos meses la carestía provocada por la forma arbitraria en que decretaron aranceles a un sinnúmero de productos de importación se equilibraría y los precios regresarían al nivel anterior. El costo de la vida continúa en aumento y según diversos especialistas no hay posibilidades reales de que baje a corto plazo.

El tercero es la forma espectacular mediante la que Trump intentó destruir los sitios donde se supone que Irán se enriquecía de uranio para desarrollar armamento atómico. Para muchos escépticos, incluyendo algunos de su propio gobierno, no está claro si efectivamente se destruyó la capacidad de Irán para fabricar una bomba atómica. Aseguran que no hay forma de comprobarlo en tan poco tiempo. Los voceros gubernamentales insisten en que no fue un ataque contra Irán, sino a sus instalaciones atómicas. El eufemismo no resiste el menor análisis.

Son tres asuntos que pueden tener un serio impacto en las elecciones legislativas que vienen.