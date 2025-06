L

os gobiernos de la 4T han sido generosos con la banca privada, extranjera, en su mayor parte. En los últimos años ha obtenido ganancias espectaculares. Pero, ¿qué hace para ganar tanto dinero? Los banqueros fueron tenaces opositores al triunfo de un gobierno de izquierda, al final no lo pudieron impedir. Han seguido operando sin sobresaltos. Consiguieron algo del nuevo régimen: no hay cambios importantes en las reglas del juego que venían del prianismo. Este arreglo pudo verse de nuevo en la reciente convención bancaria de Nuevo Nayarit-Vallarta. No fueron tema de discusión las tasas de interés ni las comisiones bancarias. En la víspera, la presidenta Claudia Sheinbaum había expresado públicamente la necesidad de que hubiera una baja en el costo del dinero a fin de que no fuera un impedimento para que las empresas invirtieran. En Nuevo Nayarit-Vallarta no se mencionó su petición.

Contagio

Hasta ahora, las tensiones de la política (nacional e internacional) no habían contagiado al sector financiero. La historia cambió la semana anterior, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció a dos bancos (CIBanco e Intercam) y una casa de bolsa (Vector) como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides (textual). El FinCEN les aplicó un castigo menor que no corresponde a la gravedad de su propia denuncia: no podrán realizar transferencias de fondos, una medida que entrará en vigor en 21 días. El incidente es aprovechado por la oposición y la comentocracia para proseguir su campaña contra la 4T. Se apoyan en que Alfonso Romo, de Vector, fue jefe de la oficina de la Presidencia de López Obrador.

No hay pruebas

El gobierno mexicano debió haber contestado en primera instancia por conducto del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, pero esta vez le subió el calor a la cabeza a la presidenta Sheinbaum y se adelantó. Expresó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron, hace semanas, información confidencial de la FinCEN en la que se alertaba sobre presuntas operaciones irregulares. Sin embargo, aclaró que los datos eran muy generales ; fue solicitada mayor información y hasta ese día (26 de junio) no la habían recibido. “Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero (…) Entonces, ni lo negamos, ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”, dijo.

Interventores de la CNBV

Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nombró interventores que sustituyeron a los directivos de las tres instituciones a fin de garantizar el dinero de los clientes. Por su lado, la Asociación de Bancos de México indicó en un comunicado que la banca mantiene estándares internacionales en materia de control y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicando las mejores prácticas y tecnología . ¿Qué sigue? ¿Es un incidente aislado o el gobierno estadunidense tiene en la mira al sector financiero?

Díselo a Claudia

Asunto: los trabajadores de Radio UNAM

Los prestadores de servicios profesionales de Radio UNAM denunciamos una situación laboral crítica: más de una década sin aumentos, asignaciones económicas que no se ajustan a los tabuladores generales de profesionistas en el sector a nivel nacional, atraso de pagos hasta por cuatro meses, sin contrato, insensibilidad en asuntos de salud de colaboradores, violencia laboral, de género, inequidad y la omisión administrativa de su director Benito Adolfo Taibo Mahojo. (Fragmento)

Dignidad Radio UNAM

