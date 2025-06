Agradece la atención del personal del INER

l jueves 12 de junio ingresé, apenas pasado el mediodía, a urgencias al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y antes de las 12:15 ya me habían tomado mis datos, signos vitales, muestras de sangre y una placa de tórax, que me llevaría a una tomografía, pues el panorama no era bueno. Según yo iba por una influenza muy grave, que ya me tenía tosiendo con sangre, pero las pruebas sanguíneas y las de mucosa nasal mostraban otra infección viral, rinovirus, y una bacteriana… neumonía.

Imposible salir, me internaron, primero en el área de cuidados intensivos hasta que salieron los resultados de la tomografía y, ese mismo día, me trasladaron al pabellón 1, a la cama 114.

No puedo nombrar a todos porque seguramente alguien me faltaría, pero quiero hacer notar y agradecer que la atención de las enfermeras, los enfermeros y los camilleros las 24 horas de los siete días que estuve internado. Su desempeño fue sobresaliente, puntual, acertado y, lo mejor de todo, siempre atendieron con amabilidad y con una sonrisa.

Llegué a estar grave, muy grave, y los doctores diagnosticaron asertivamente y nunca dejaron de estar al tanto de cada lectura de mis signos vitales, de cada alza de temperatura y de la evolución del antibiótico.

Siempre nos quejamos de lo que creemos malo, pero pocas veces reconocemos y agradecemos lo que se hace bien, y en mi caso muy bien. Gracias eternas a todo el personal del INER que trabajó en mi mejoría. El jueves 19, apenas pasado el mediodía, salí ya en avanzado proceso de recuperación, sin tener que tomar más antibióticos ni utilizar oxígeno.

Gracias, gracias, gracias, INER.

José Luis López Tercero

Rimas al impuesto a remesas en EU

Uno por ciento a remesas

no deja de tener picos,

pero el beneficio a ricos

otra más de sus vilezas.

Benjamín Cortés V.

Denuncia falla de los elevadores del Hospital General de Zona 57

Mi suegra, Juana Álvarez, adulta mayor y candidata a colocación de un marcapasos, está internada desde el 8 de junio en el Hospital General de Zona 57, La Quebrada, Cuautitlán. Ya tiene asignado un folio en el Hospital La Raza en cardiología y hemodinamia para su valoración, pero no pueden trasladarla porque los tres elevadores del nosocomio no funcionan.