A la luz de la terrible mortandad causada por la ofensiva de Israel en Gaza, ambos objetivos son falsos. Es claro que la primera preocupación cuando se trata de recuperar a personas cautivas debe ser evitar que mueran, algo que no resulta compatible con la determinación con la que las fuerzas de Tel Aviv han llevado a cabo la demolición sistemática del sitio en el que éstos se encuentran: según cálculos de la Organización de Naciones Unidas, para abril de este año 92 por ciento de las edificaciones gazatíes habían sido dañadas o destruidas por los bombardeos israelíes, lo que habla del nulo interés de Netanyahu por la vida de sus conciudadanos retenidos en el enclave.

Sin embargo, un estudio de la revista médica The Lancet de mayo pasado estimó el número real de defunciones en unas 109 mil –entre 4 y 5 por ciento de la población–, agregando a las personas cuyos cuerpos no han podido ser rescatados de entre los escombros, las que han venido muriendo por las condiciones insalubres, la falta de hospitales –todos los de la franja fueron destruidos por Israel–, insumos médicos y fármacos y las que han fallecido de hambre.

Más aun, si se suma al centenar de miles de los que han logrado huir del enclave hacia Egipto –por tener un pasaporte de cualquier país, por el pago de elevadas sumas o porque consiguieron una evacuación por razón médica–, resulta que la población de Gaza se ha reducido, en el curso de la ofensiva, en unas 200 mil personas y que ha bajado, en consecuencia, de 2 millones 300 mil a 2 millones 100 mil.

Puesta en la escala de México, que tiene unos 133 millones de habitantes, una merma de población como ésta significaría la muerte de unos 6 millones 700 mil personas y la salida del país de otras tantas, es decir, una reducción poblacional de más de 13 millones de individuos en el curso de 21 meses.

No hay razón militar (la derrota de Hamas) ni humanitaria (el rescate de los rehenes) que valga para justificar semejante atrocidad. Hoy es meridianamente claro que el propósito real del régimen de Tel Aviv no es otro que acabar con la población palestina de Gaza –por una combinación de exterminio físico y de expulsión– para apoderarse de ese territorio. El designio genocida de Netanyahu y los suyos es inocultable y sólo una intervención decidida de la comunidad internacional puede detenerlo. Y si no actúa pronto y a fondo, la generación actual quedará marcada en la historia por la consumación de un nuevo holocausto.