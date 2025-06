The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 30 de junio de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que Irán podría tener una instalación nuclear secreta y anunció el fin de las sanciones contra Siria a petición de países amigos de la zona .

Además, aseguró, en una entrevista con Fox News, que más gobiernos quieren ampliar los Acuerdos de Abraham –firmados en 2020 entre países como Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin–, los cuales buscan la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales de naciones árabes con Israel.

Trump anunció: he quitado las sanciones a Siria para darles la opción (de reanudar tratos con Israel). Las penalizaciones hacen daño, son muy fuertes. Y tenemos sanciones también contra Irán... A veces consigues más con miel que con vinagre .

Sobre el asunto nuclear, el magnate señaló: sabíamos que Teherán tenía muchos sitios (de energía atómica principales), probablemente tres más uno. Pero tenían tres sitios vitales y sabíamos que tenían que renunciar a ellos , comentó en entrevista con la periodista Maria Bartimoro, de Fox News.

Reitera las razones del ataque del Pentágono

Afirmó que dio la orden para atacar a la república islámica porque ésta iba a continuar con su programa de enriquecimiento de uranio. “Dijeron: ‘queremos enriquecimiento’(...). Enriquecer es una mala palabra”, manifestó.

No permitiría que eso suceda. Creo que la gente no habría entendido si yo hubiera tolerado que eso pasara (...). Irán no puede tener un arma nuclear. Han querido eso durante años y estaban a semanas de conseguirlo.

Su opinión sobre la ofensiva del Pentágono es que “salió bien, pues significó el fin de sus ambiciones de un arsenal atómico, al menos por un largo tiempo (…). Lo último que quieren hacer ahora es pensar en (la cuestión) nuclear. Tienen que ponerse de nuevo en forma”.

Trump también amenazó con obligar a los periodistas a revelar quién filtró el informe inicial de inteligencia que socava su narrativa sobre el éxito del bombardeo de Irán a sus plantas nucleares.

Bartiromo hizo referencia a una publicación que Trump compartió en redes sociales en la que escribió: Los demócratas son los que filtraron la información sobre el vuelo perfecto a los sitios nucleares en Irán. ¡Deberían ser enjuiciados!

–¿Quién en concreto?

–Pueden averiguarlo; si quisieran podrían averiguarlo fácilmente, sostuvo Trump.

En días recientes, el magnate atacó a CNN y a The New York Times por sus informes sobre los ataques. Condenó la cobertura y llamó antipatriótica y planteó la posibilidad de emprender acciones legales.

Los dos medios, junto con otros, informaron que los hallazgos preliminares de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos indicaban que los ataques sólo tuvieron un éxito limitado, retrasaron las ambiciones nucleares de Irán por varios meses, pero no llegaron a destruir el programa.

Nuevo uranio enriquecido en meses: OIEA

En tanto, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseguró que Irán podría estar produciendo uranio enriquecido en cuestión de meses .

En tanto, Irán desmintió cualquier plan contra el director del OIEA, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció amenazas iraníes contra Grossi y pidió a la república islámica garantizar la seguridad de su personal.

The Washington Post reportó que Estados Unidos interceptó una llamada entre altos funcionarios iraníes que minimizaron el daño de los bombardeos estadunidenses en las instalaciones nucleares iraníes, pues el ataque fue menos devastador de lo que habían esperado , dijeron cuatro personas familiarizadas con la inteligencia clasificada que circula dentro del gobierno estadunidense, afirmó el Post

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, señaló que la idea de que funcionarios iraníes no identificados sepan lo que sucedió bajo cientos de metros de escombros era una tontería. Su programa de armas nucleares ha terminado .

El gobierno israelí pidió a las potencias europeas participantes de las negociaciones nucleares con Irán –Alemania, Francia y Reino Unido– reactivar las sanciones contra la república islámica para obligarla a renunciar abiertamente a los planes de crear armas de destrucción masiva, informó The Times of Israel.