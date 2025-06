Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 30 de junio de 2025, p. 21

Kiev. Ucrania perdió su tercer caza F-16 en su confrontación con Rusia, cuando el piloto repelía un ataque aéreo del Kremlin, el cual involucró cientos de drones, así como misiles de crucero y balísticos, informó el gobierno del presidente Volodymir Zelensky, que pidió más ayuda a Occidente.

El militar Maksym Ustymenko dominaba cuatro tipos de aviones y tenía importantes resultados a en la Defensa de Ucrania , declaró Zelensky, quien también elogió al piloto y le concedió de manera póstuma el título de Héroe de Ucrania, la más alta condecoración del país.

El gobernante ucranio escribió en su cuenta de X que Moscú no se detendrá mientras tenga la capacidad de lanzar ataques masivos , y agregó: hay que poner fin a esta guerra: es necesario presionar al agresor y también protegerlo , al tiempo que pidió más apoyo a Estados Unidos y sus aliados occidentales para reforzar las defensas aéreas después del ataque, que dañó viviendas e infraestructura en todo el país e hirió al menos a 12 personas.

El ejército ucranio indicó que Rusia lanzó anoche 477 aviones no tripulados y 60 misiles de varios tipos a Kiev. Precisó que sus fuerzas destruyeron 211 de los aviones no tripulados y 38 misiles, en tanto que 225 drones se perdieron en contrataques electrónicos o eran señuelos que no llevaban explosivos.

En Kiev, las familias se agruparon en las estaciones de Metro para refugiarse de las bombas después de que sonaron las sirenas antiaéreas. Se oyeron ráfagas de ametralladoras y explosiones en toda la capital, además de la ciudad occidental de Leópolis, donde este tipo de ataques son poco frecuentes. El gobernador de la región fronteriza con Polonia declaró que el ataque iba dirigido a infraestructura crítica.