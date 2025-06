Actualmente el Inegi no puede valorar la política de desarrollo social porque no tiene atribuciones para hacerlo.

De acuerdo con Graciela Márquez, presidenta del Inegi, el instituto tiene capacidad para medir la pobreza multidimensional, y aunque ha reiterado que el Inegi hace estadísticas, no interpretación de datos, ahora deberá ocuparse de esa tarea, lo que, según especialistas, no hace ninguna entidad estadística en el mundo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) enfrenta el reto de evaluar programas y políticas sociales –que no es sólo hacer estadísticas– sin presupuesto para ello, luego de que, con la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) le transfirieron estas funciones.

Explicó que no es la primera vez que el instituto mide programas; prueba de ello fue el traspaso de la medición del índice nacional de precios al consumidor (INPC) del Banco de México.

Recordó que algunos especialistas del banco central se unieron al Inegi para continuar con esta labor, lo que podría sugerir que personal del Coneval se incorporaría al Inegi.

Gonzalo Hernández Licona, director de red de pobreza y ex fundador del Coneval, comentó en una reciente entrevista televisiva que el Inegi tiene la capacidad de hacer este cálculo, porque tiene la fórmula y sólo hay que replicarla, pero tiene que volver a ganar la credibilidad de estos indicadores. No es que el Inegi no tenga credibilidad, pero medir la pobreza requiere más elementos para que la gente lo crea, señaló.