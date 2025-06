Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Lunes 30 de junio de 2025, p. a12

Aunque sólo han jugado dos torneos como pareja de dobles, Renata Zarazúa y Giuliana Olmos se entienden muy bien en la cancha. Su química se pondrá a prueba este miércoles, cuando se conviertan en la primera dupla femenil mexicana en aparecer en el cuadro principal de Wimbledon.

Estamos muy orgullosas y felices de jugar juntas. Nos llevamos muy bien y vamos a hacer historia. Ella no tenía pareja y me dijo que si podíamos intentarlo. Aunque no tenemos mucha experiencia como dupla, la calidad de ambas hará que tengamos una buena participación , dijo Olmos, de 32 años, a La Jornada.

Hace unos días, Renata y Giuliana avanzaron hasta las semifinales del Torneo de Eastbourne, lo que inyectó a la pareja de confianza para su debut en el tercer Grand Slam de la temporada.

“Es difícil enfrentar a rivales que también juegan singles como Renata, debes acoplarte a su calendario, pero en esta ocasión nos logramos poner de acuerdo. Tengo mucha confianza en ella, trabaja muchas horas al día, muy duro, y eso me relaja en la cancha porque sé que sólo me tengo que enfocar en hacer un buen partido. Es una buena idea jugar con ella, no sé si después de Wimbledon podamos seguir como pareja, pero lo vamos a platicar.”

Zarazúa, de 27 años de edad y quien también participará en la modalidad individual, y Olmos enfrentarán a la pareja integrada por la china Guo Hanyu y la rusa Alexandra Panova.

“Preferimos no hablar sobre expectativas en el torneo porque todo puede suceder en un Grand Slam. Iremos ronda por ronda y lo más importante será disfrutar que puedo jugar Wimbledon por séptima vez. Es un torneo en el que debuté en 2018 y me gusta mucho participar”, agregó Olmos, quien el año pasado logró el subcampeonato en la modalidad de dobles mixtos con el veracruzano Santiago González.