Lunes 30 de junio de 2025, p. a10

En un vuelo desde Phoenix (Arizona) con destino a Guadalajara, el seleccionado nacional Luis Chávez inició ayer un proceso de recuperación que puede durar no menos de siete meses, según recomendaciones médicas. El doctor Rafael Ortega, ex futbolista y cirujano de profesión, atenderá este lunes en un hospital de la Perla Tapatía la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha que presentó el miércoles el mediocampista del Dinamo Moscú durante un entrenamiento en la concentración de la Copa Oro. Tenemos confianza en poder restablecerlo, para que sea elegible rumbo al Mundial de 2026 , sostiene el especialista.

Las primeras valoraciones de Ortega son optimistas. Tuvo un movimiento feo de rodilla, pero, después de ver que tiene un buen cuadríceps, los doctores esperan tenerlo pronto de vuelta , explica el experimentado Javier Aguirre, convertido en el director técnico del Tricolor con más victorias en partidos oficiales al imponerse el sábado a Arabia Saudita en semifinales (27). Chávez celebró el pase en el estadio de la Universidad de Phoenix con el gol del delantero del Toluca, Alexis Vega, quien mostró la camiseta que portaba el jalisciense a manera de homenaje.