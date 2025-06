Cree en una literatura de dos: quien la escribe y quien la lee, por ello un libro no leído carece del mínimo sentido, y uno leído crea un universo nuevo entre el lector y el escritor. Sé de mucha gente de mi generación que le interesa sobre manera el tema de la paternidad, de cómo lo estamos abordando y qué está ocurriendo en estos tiempos con temas como ése .

El autor mencionó que uno no escribe para la época en la que vive, pero sí escribe en ella. Tiene que ver con la manera en la que lee en la época en la que vive. Es como hacer en un tiempo específico donde hay unos códigos que están marcando la producción artística. Uno pretende encontrar una especie de cómplice en quien vaya a enfrentarse a este libro .

Freud, refirió Gastón García, escribió que una vez que logramos el sacrificio de matar al padre podemos vivir, una decisión en el sentido interesante de vivir la propia vida, la responsabilidad, la libertad y el dolor que conlleva.

Añadió que un leitmotiv de su libro es el momento en el que el legendario Eneas tiene que huir con su padre y su hijo, Anquises y Ascanio, de la Troya derrotada. Va escapando del fuego, de la guerra, y debe cargar en hombros al padre anciano y no puede soltar de la mano a su hijo. Esa imagen es importante para este libro, siendo que así vamos por la vida constantemente: estén o no esos hijos, esté o no vivo ese padre, los llevamos siempre con nosotros .

El autor, que lleva 25 años fuera de su país y 17 de ellos en México, llamó a Eneas el primer migrante de la historia, el primero que debe huir, e inaugura las figuras de exiliado, refugiado, y quien debe salir a salvar su vida, la de su padre y la de su hijo para poder vivir otra existencia en paz .

En reciprocidad, matar al padre también significa estar listo para que te maten tus hijos. Hay edades y tiempo para todo, pero para eso se educa a un vástago, para que mate al padre cuando así corresponda .

El también periodista agregó que la narración no sólo explora las instrucciones para matar al padre, sino para hacerlo con el hijo, la patria, y crecer dejando atrás alguna cosa, aunque la migración parece un mala palabra desde hace varias décadas. Estamos llegando ahora a unos puntos más altos en el discurso de odio contra ella .