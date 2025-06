U

no puede preguntarse por qué Antonio López de Santa Anna no tiene una estatua en Estados Unidos. Presidente recurrente (seis veces entre 1833 y 1847) y dictador al fin, entre las guerras que perdió y La Mesilla que vendió a los gringos, dotó al vecino del norte con buena parte su actual e inmenso territorio. Si no bastara eso, y siendo uno de los villanos favoritos de la historia nacional (acusado de traidor, cobarde y corrupto), bien le pueden agradecer los gabachos, y por extensión Occidente, la deliciosa oportunidad de mascar chicle, del normal y bomba.

La historia suele estar mal contada. Prevalece la versión colonialista de que la goma de mascar la inventó el señor Adams de los populares Chiclets hacia 1870. Se trata de un hurto cultural más del imperialismo. Del mismo modo que América fue descubierta , debemos el chicle a un tal Thomas Adams, su hijo Horatio y su futuro socio William Wrigley Jr. En fin, capitalismo corriente.

Como suele ocurrir, el chicle no lo inventó nadie. Así como nadie descubrió esa fruta sensacional llamada chicozapote, de cuyo árbol se extrae la goma del chicle verdadero. Fue consumido en todo el trópico mesoamericano y Centroamérica desde el clásico maya cuando menos. Se extendió al centro del actual México y lo surtían en el tianguis mexica de Tlatelolco. Sobra decir que la costumbre de andar mascando goma continuó durante la Nueva España y la República independiente.

No fue la única área del continente donde los naturales mascaban látex o gomas vegetales. Tanto en la Amazonia como en Nueva Francia y Nueva Inglaterra, aborígenes y colonos mascaban parafinas vegetales. Pero ninguna tan versátil y sabrosa como la del chicozapote, que los novohispanos llevaron a Filipinas, y de ahí se extendió a Indonesia, India y el sureste asiático.