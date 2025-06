Reyes Martínez Torrijos

Lunes 30 de junio de 2025, p. 2

El fotógrafo y etnólogo Juan Rafael Coronel Rivera expone Maringuilla, un abordaje exclusivo a la disruptiva figura femenina, históricamente interpretada por hombres, en las danzas que se realizan en México.

La muestra fotográfica, con curaduría de Michel Blancsubé, reúne 55 imágenes capturadas durante tres décadas en un tercio de los estados del país.

En entrevista con La Jornada, Coronel (CDMX, 1961) relató que maringuilla es una voz nahua que se refiere al personaje fársico y a veces serio integrante de las danzas del país, sobre todo indígenas.

La exposición no ofrece una visión antropológica ni de preservación sobre esta figura que carece de una exhibición precedente o un libro basado sólo en ella. Me interesa la perspectiva estética, fársica en muchos casos, y cómo este personaje tan disruptivo entra casi en todos los ritos de los estados. Me gustó la complejidad del personaje en sí .

Personaje recurrente

El crítico e historiador de arte refirió que la idea de esta muestra surgió cuando empezó a fotografiar las danzas en 1995 y notó que este personaje aparece en todas. Los fotógrafos mexicanos tienen una maringuilla, algunas muy buenas, desde Graciela Iturbide y Manuel Álvarez Bravo. No hay uno que se haya acercado a las danzas mexicanas y no tenga una .

El universo de este proyecto partió de unas 2 mil fotografías que hizo el artista en todo el país, pues voy a todas las fiestas que puedo , de las que el curador seleccionó, por ejemplo, algunas de Puebla y San Luis Potosí.

Desde Grecia y Roma, continuó Juan Rafael Coronel, incluso en tiempos de Shakespeare, las mujeres no participaban en las danzas, por lo que los personajes femeninos eran asumidos por varones. Ahí se encuentra el punto de sutileza: no es que se disfracen de mujeres en un sentido travestido, sino que se posesionan del personaje, la divinidad, la importancia y el carácter que se vaya a ejemplificar .