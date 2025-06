D

ice una cadena de información que, en el alto el fuego no existe claridad de intenciones, en el caso de la miniguerra Israel versus Irán. Hasta donde entendemos un alto el fuego es la acción de no disparar más. Sin embargo, al parecer, en la actualidad la finalidad de esta orden razonada es engañar a la población que reclama el no más disparos, que se entiende que es una exigencia para no generar más víctimas civiles.

Y podría ser real ese alto el fuego si los protagonistas de las agresiones militares no realizan ni un disparo más de ningún tipo. Pero, como no queda claro, en esta escalada de bombardeos por parte de Israel –el agresor– e Irán –el agredido–, otros gobiernos intervienen, seguramente para solidarizarse con aquel que fue obligado a no realizar ningún disparo más.

Desde el comienzo de los ataques sin precedente de Israel contra objetivos nucleares iraníes, los objetivos de la operación quedaron perfectamente claros, generar confusión para distraer sobre las tropelías que el ministro Benjamin Netanyahu continúa haciendo en contra de la población árabe palestina.

El apoyo de Estados Unidos a su engendro sionista en territorio ocupado es un apoyo claramente para causar terror, además de provocar al gobierno islámico, ante la obstinada meta sionista de eliminar al pueblo palestino de los territorios, a los que el gobierno israelí no tiene ningún derecho.

De buenas intenciones ha estado llena la historia de aquellos que dicen luchar por la paz pero que, en realidad, descubrieron que la guerra es un gran negocio. Y eso es lo que han estado llevando a cabo algunos países europeos y, en América, Estados Unidos, país campeón en la producción de guerras, de armamento bélico y de bases militares.

Recordemos Afganistán, Irak, Corea del Sur, Japón, en guerras anteriores, donde el pretexto fue erradicar el peligro y la amenaza para Estados Unidos por parte de esos países, aunque estuvieran a miles de kilómetros. Y, en la actualidad, la intención, del ataque a Irán de su engendro, Israel, tiene la absurda excusa de eliminar definitivamente los proyectos nucleares iraníes porque son claramente proyectos con fines terroristas.