l totalitarismo no confía ya en las fallidas ideologías fuertes, anota el gran pensador y utopista desencantado Claudio Magris, sino en las gelatinosas ideologías débiles”. De qué se tratan Donald Trump y sus epígonos es más que un enigma, pero su proclamado cambio del mundo se queda casi siempre en bravatas que generalmente se despliegan en irracionales decisiones comerciales. Y si no, véase la desleal guerra comercial desatada en contra de Canadá.

El vendaval verbal del presidente Trump se ha desplegado en ominosos bombardeos sobre Irán, mismos que casi de inmediato son calificados de fallidos por una u otra casa de ficción analítica. Y con todo, la tentación de volver a repasar las tesis de Fukuyama sobre el fin de la historia está presente.

Lo cierto, tangible y figurado o virtual es que vivimos una enorme transformación que emana de los pasmosos saltos en la ciencia y la tecnología y da forma a nuestros miedos e ilusiones. La inteligencia artificial no nos tocará, cantan no pocos, pero la elemental cuestión del empleo redundante no resulta superada, en particular en lo tocante a la generación y distribución del bienestar para todos.

Así las cosas, nadie se arredra cuando de proclamar el caos se trata. Con Trump y su retardatario evangelio mercantilista se nos ha puesto al borde del abismo y, lo que hasta hace poco solían verse como ganancias subdesarrolladas del audaz libre comercio, hoy tienen que verse como signos evanescentes de lo que no acaba de ser.

Volver a pensar e invitar a hacerlo sobre la idea del desarrollo no es ocioso, como ayer con brillantez y profundidad lo hicieron los pioneros del desarrollo , como los llamó el Banco Mundial, ahora tenemos que asumir que los cambios del mundo no están garantizados como progreso, menos como enfoques, ideas e instrumental inocuo.

La violencia, sin haberse ido del todo como lo proclamaban los vencedores de la guerra fría, ha sentado sus reales en vastos territorios del globo, dando lugar a temores y oportunismos que pretenden desplazar a lo poco que nos queda del credo pacifista y defensor de los derechos humanos que inspirara la construcción de la Organización de Naciones Unidas. Así se imponen el cinismo y la simulación como contexto maestro de la retórica internacional para, de inmediato, dar paso al más siniestro de los machismos, cuya vulgaridad se distingue del que imperó en los años terribles de la Segunda Guerra Mundial por el poco menor aditivo de que los varios contendientes portan armas… nucleares.