Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 29 de junio de 2025, p. 13

Con 13 carpetas de investigación judicial por abusos sexuales contra más de 25 niñas y niños, el albergue Ayudante al Niño, I.A.P. continúa funcionando, mientras el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la propia Fiscalía General de Justicia de varios estados de la República, le siguen ca-nalizando menores de edad.

El albergue ubicado en Chicoloapan, estado de México, es cristiano evangélico, tiene 58 años de existencia y está dirigido por el estadunidense Steve Ross Earl, denunciado por los abusos sexuales, junto a siete hombres y una mujer más, que componen su equipo en ocho casas de asistencia social y donde murió en circunstancias extrañas, el interno de 12 años, José Luis Canizales Jiménez.

El gobierno de la morenista, Delfina Gómez Álvarez, se ha negado a actuar a pesar de conocer los siguientes expedientes judiciales: TEX/CGO/UGX/100/225682/21/08, TEX/CGO/UGX/100/234047/21/08, TEX/CGO/UGX/100/039929/23/02, TEX/CGO/UGX/100/260826/21/09, CGO/UGX/00/MPI/816/02387/22/12, TEX/CGO/UGX/100/364640/22/12, CUA/CGV/032/075189/22/03 y CUA/CGV/032/075189/22/03.

Así lo afirma Olivia Paola Cuevas Pérez, especialista en protección infantil, ex voluntaria del lugar y quien pudo percatarse de las anomalías y delitos que se cometen en estos albergues desde hace años y de la falta de acción de autoridades que los protegen: Las denuncias penales empezaron en 2021, aunque desde 1992 había casos expuestos y ninguna autoridad hizo nada. La institución debe cerrarse, está podrida desde la raíz y es necesario que estos señores no tengan oportunidad de hacer esto en México. Los niños necesitan ser remitidos con urgencia a otros lugares porque mientras la institución esté abierta, los DIF y otras autoridades van a continuar mandando niños a pesar de que saben que están las carpetas judiciales por abuso , dice de manera valiente, en entrevista con La Jornada.

Por las denuncias penales, solamente el cuidador del albergue, Javier Colocia López, fue detenido en abril de 2022 y sentenciado a 12 años de cárcel por los delitos de violación agravada y abusos sexuales. El resto: el director general, Steven Ross Earl; el director administrativo, Juan Manuel Vazquez Aggis; el doctor Noe Flores Floriano; la jefa administrativa, Lucila Espinoza Álvarez, y los cuidadores, Fernando Soriano, Fernando García, Ricardo Peral, Alberto Reyes, Rubén López y Ana Laura Hernández Trinidad, siguen impunes.

La casa del horror

La Jornada ha tenido acceso a todos los expedientes, fotos, declaraciones y testimonios de las víctimas. En el caso de la adolescente de 15 años AMCE, expone lo que le sucedió con el cuidador Colocia López: Estábamos en la cocina y él llegó y me agarró por detrás y me empezó a tocar mis pompis, luego me bajo mi pantalón y metió su cosa en mi colita , dice ante la agente del Ministerio Público, Maricela Martínez Martínez.

La perito en sicólogía Ximena Itzel García Díaz le pregunta: ¿Qué hiciste en ese momento?, y contesta: Le dije que no porque me dolía mucho. Y me dijo que me callara o me iba a matar . La menor se lleva las manos al rostro y empieza a llorar y añade: Me siento muy sola y con miedo porque, después de lo que viví, le conté a Verónica (de la Riva Valdés) la sicóloga de la casa hogar donde vivimos y ella me dijo que no esté inventando cosas, porque puedo ocasionar un problema. Dijo que por estar de revoltosas íbamos a hacer esto más grande y que nosotras teníamos la culpa por andar de provocativas y calientes .

El certificado físico de la víctima fue expedido por la médico legista adscrita a servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, Ana Lilia Montiel Osornio.

La menor añade: Fui separada de mi familia cuando tenía dos años, nunca tuve como tal una familia pero en la casa hogar nos llevamos bien y cuando el tutor (Colacia López) llegó muchas cosas comenzaron a cambiar; me sentí triste cuando me hizo eso, con asco de mi cuerpo porque me tocó, fue asqueroso. La sicóloga no nos ayudó, me sentí decepcionada y sola sin su apoyo. Yo cambié mi forma de tratar porque antes agarraba confianza y ahora me cuesta confiar en la gente, me siento avergonzada de venir a contar lo que me pasó, tengo pesadillas con el tutor, esta semana pasó mucho, no dejo de recordarlo ni dormida ni despierta .

La víctima M.R.C.E. de 16 años expone su caso: “Me castigaron; estaba en mi cuarto dormida. Él (Colocia López) entró y pues yo iba a abrir las puertas, las ventanas y después de eso él me empezó a tocar primero, después de eso pues yo estaba paniqueada, no sabía qué hacer, me bajó los pantalones y también él se bajó los suyos y me penetró su cosa por atrás. Lo empujé y le empecé a decir de cosas, pero… fue pues eso fue cuando me iba encerrar a mi cuarto... a mi baño, pero pues ahí cuando me amenazó con mis hermanas, de que le iba a hacer lo mismo a mi hermana, a mis hermanas y pues iba a empezar primero con (se omite el nombre) y después así”.