En el Ángel de la Independencia, activistas del Comité IncluyT, uno de los organizadores de la marcha, denunciaron que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su presidenta Claudia Morales Reza ignoran y rechazan a la diversidad sexual y de género, ya que no atiende las quejas y revictimiza a quienes acuden al organismo a buscar protección. Ayer el Conapred sólo emitió un breve mensaje en sus redes sociales para reafirmar su compromiso con la igualdad y la no discriminación.

En la edición 47 de la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México, cuyo recorrido fue del Ángel de la Independencia al Zócalo, reconocieron que este es un día de fiesta, pero sobre todo de protesta , por lo que se pronunciaron en contra de la mercantilización perversa de la movilización. La calle es nuestro espacio de protesta y no de propuestas superficiales. Nuestra marcha no se compra, no se vende , defendieron.

▲ Durante todo el recorrido se vieron pancartas con mensajes a favor del respeto y en contra de la homofobia. Foto Víctor Camacho y Jair Cabrera

Asimismo, el Comité se solidarizó con el pueblo palestino y condenó la masacre perpetrada por Israel.

Durante todo el trayecto se veía venta de comida, artículos y bebidas alcohólicas. En la Glorieta del Ahuehuete grupos realizaron pruebas de VIH y allí también se exigió la localización de las personas LGBT+ desaparecidas.

El ambiente fue festivo, con pocas consignas y pancartas, pero con mucha venta de productos, tanto por parte de los ambulantes como de los negocios establecidos que pusieron locales en los que expendían artículos diversos y regalaron promociones de todo tipo.

Sin justicia no hay orgullo , “Aquí está la resistencia trans” y No, no, no estoy confundide y en pancartas se leía Me enamoro de personas, no de géneros y La homofobia es como un cáncer .

El avance de la movilización fue lento y poco uniforme en varios tramos. Frente al Senado, un grupo de integrantes quemó fotografías de una exposición montada en las rejas del recinto legislativo alusivas a la Guardia Nacional.

No todos los contingentes llegaron al Zócalo, en donde se instaló un escenario para la presentación de diversos artistas de la comunidad y aliados.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó ayer el compromiso de su gobierno con la libertad, la inclusión y el respeto hacia la diversidad sexual.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que subrayó que “el Día Internacional del Orgullo LGBT+ representa libertad. Somos una sociedad diversa; desde el @GobiernoMX promovemos respeto, reconocimiento e inclusión para todas y todos. Juntos avanzamos hacia un país con más derechos”.

La mandataria destacó la importancia de esta fecha como símbolo de lucha por la igualdad y la dignidad de las personas LGBT+.