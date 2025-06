D

espués de la guerra de los 12 días de Israel/Estados Unidos contra Irán, se despeja la humareda del conflicto (Dos Líneas Ferroviarias que Contribuyeron Multifactorialmente al Ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán; http://bit.ly/4kyhIqR). Se decantan los posicionamientos: en particular, los de China y Rusia que no son reportados, cuando no boicoteados, por Occidente .

Después de su tersura diplomática inicial, los multimedia chinos manifiestan hoy su malestar, como es el caso de la incandescente opinión de Xin Ping en Global Times: “La crisis del Medio Oriente es una catástrofe global nutrida por la hipocresía de Estados Unidos (http://bit.ly/4eqSrNN)”.

Rusia, que ha mejorado notablemente su relación bilateral con Trump, ha sido muy prudente en la nueva guerra de Medio Oriente, cuando está más preocupada en propinarle su golpe final al régimen del comediante jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, y de no atizar el fuego de una guerra global nuclear (https://on.rt.com/davs).Lo más ominoso radica en el concepto que manejan los bomberos: los superfuegos cuando convergen dos incendios distantes.

Hoy convergen varias guerras incandescentes e indecentes en Eurasia: las dos conocidas, la de Zelensky en Ucrania con su correligionario jázaro Netanyahu –quien libra sus siete guerras sumadas la de los guerrilleros yemenitas Ansaralá– con otras poco publicitadas, como las peligrosas escaramuzas entre India y Pakistán y la guerra de Azerbaiyán y Armenia (https://on.rt.com/day4).

Pareciera que lo que queda de estrategas en Occidente –que prácticamente han perdido la guerra en Ucrania y, en el mejor de los casos, han empatado con Irán–, han intensificado el axioma de hace 118 años (¡megasic!) del británico Halford Mackinder (La Geografía como Pivote de la Historia; http://bit.ly/3ZSRs2W), que busca incendiar las fronteras y regiones de Rusia y China, cuando hoy los BRICS del Sur Global pluralista han dejado atrás al oligopolio en caída libre del G-7, apuntalado por la anglósfera.

Tampoco hay que soslayar las guerrillas y/o guerras subrepticias que libra Israel contra Irán: amén de sus células durmientes del siniestro Mossad al interior del país persa, promovió el ataque multidimensional con drones de parte de sus aliados añejos de los mujahiedin el-Khalk (con sede en Albania, como lo había hecho Osama bin Laden), los kurdos de Irbil (en Irak) y la oposición azerí antipersa en Azerbaiyán.