Designar a Rosa María Payá es perverso

L

a OEA, en su 55 Asamblea, designó a la ciudadana estadunidense de origen cubano, Rosa María Payá, como titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por señalamiento de Marco Rubio y por órdenes de Donald Trump. Cabe decir que ya de por si la desprestigiada OEA empobrece y rebaja categóricamente al mismo organismo internacional dependiente de la ONU encargado de derechos humanos, al poner de titular a quien defiende el bloqueo impuesto por Washington a la república socialista de Cuba.

Con la CIDH, ahora bajo el mando de esta señora, no se espera un trabajo que defienda lo que dicen apoyar, los elementales derechos humanos, en ninguna parte del mundo han hecho valer el derecho internacional, no lo hicieron antes, ni lo harán ahora. Lo que sucede en Palestina es una muestra de ello, en algunos países de África y Latinoamérica, entre otros, evidencian lo inservible que ha sido en los hechos dicho organismo. Por lo regular, casi todos los organismos internacionales han perdido la capacidad de actuar de manera independiente para lo que fueron creados, pues obedecen ciegamente las órdenes de EU, quien les proporciona altos presupuestos que no desean perder.

Los objetivos son claros, el imperialismo y sus lacayos continúan sus perversas campañas inmorales contra la isla, tratando de disminuir la cooperación y la solidaridad de países hermanos para atenuar los efectos del bloqueo al heroico pueblo de Cuba. El nuevo orden internacional debe replantear organismos genuinos a favor de los pueblos.

Luis Langarica A.

Donald Trump y su disfraz de bombero

Donald Trump no soluciona problemas, los provoca. Enciende conflictos, lanza bombas y luego se presenta como el héroe que restaura la paz . Así ocurrió con Irán: primero financia a Israel para iniciar los ataques, luego bombardea directamente y, cuando el mundo arde, publica un comunicado diciendo que evitó la guerra; aun así, Irán y el propio Israel lo dejan como payaso, pues los ataques continuaron; el dictador que nadie respeta. ¿El premio soñado? El Nobel de la Paz. ¿La verdad? Más muertos, más odio, más destrucción. Y una medalla colgada por él mismo en su pecho.

Estos premios –como los Pulitzer dados a reporteros que llaman narcopresidente a mandatarios sin una sola prueba– son sólo armas de propaganda. Son mercadotecnia para mentes débiles, herramientas del mismo sistema que lleva décadas destruyendo países en nombre de la libertad.

Estados Unidos es el patrón de esta maquinaria de muerte: Hiroshima, Vietnam, Libia, Siria, Yemen, Gaza, Ucrania... Trump es la síntesis grotesca del imperio: un dictador sin ley, que bombardea sin autorización del congreso y se aplaude por la masacre. No merece premios. Merece juicio. Porque mientras él juega a ser héroe, millones sangran. Y el verdadero cáncer del planeta no está en Medio Oriente, está en Washington, vestido de traje y sonriendo ante el fuego.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Tiempos del Partenón...

Hace tanto tiempo de ese hermoso tiempo, que quizá por tanto tiempo, lo que voy a contar no sucedió como lo voy a contar, o quizá nunca sucedió. De cómo era el tiempo del Partenón del que sólo quedan vestigios rotos…¡hace tanto tiempo!

Una fresca mañana de verano, despuntando el sol que pintaba de dorado la Acrópolis, en plena construcción del Partenón donde trabajaban cientos de escultores, pintores y artesanos, Fidias, el maestro, recorría supervisando y observando con detalle los trabajos. Se detuvo frente a un cantero. ¿Como te llamas?, le preguntó. Soy Lisipo. ¿Qué haces? Estoy trabajando para mantener a mi familia. Muy bien, sigue tu trabajo. Fidias siguió caminando y se detuvo frente a otro cantero: ¿Cómo te llamas?, Me llamo Peonio. ¿Qué haces? Sigo la tradición de mi familia, contestó. Fidias le dio algunas indicaciones para hacer mejor su trabajo y se despidió. Observó a lo lejos a un hermoso joven que trabajaba con mucha energía, Fidias se acercó y también le preguntó su nombre. Me llamo Policleto. ¿Qué haces? Trabajar labrando la piedra es un magnífico ejercicio y me gusta mantenerme en forma. Es muy importante mantener el cuerpo en forma le dijo Fidias, sigue tu trabajo.

De pronto su vista se detuvo en un joven que trabajaba labrando el capitel para una de las columnas y le llamó la atención la gran concentración y armonía de sus movimientos. Se acercó y lo estuvo observando un rato sin que el joven se percatara de la presencia de Fidias. ¿Quién eres? Me llamo Alcamenes. ¿Qué haces? Estoy construyendo el templo de la diosa Palas Atenea. Fidias lo abrazó.