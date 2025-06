M

ediante chantajes, presiones económicas y con el entusiasta apoyo de los demás gobiernos ultraderechistas de la región, Washington impuso a la terrorista cubana Rosa María Payá como integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Payá, que desde 2015 cuenta con el padrinazgo político del cubanoestadunidense Marco Rubio, ex senador y actual secretario de Estado, pertenece a un grupo criminal que perpetra atentados terroristas en la isla; ha recibido millones de dólares en financiamiento de Usaid, el rostro amable del golpismo estadunidense; es estrecha aliada de Luis Almagro, ex secretario de la OEA y coautor del golpe de Estado de 2019 en Bolivia; y mantiene una campaña permanente para reforzar el bloqueo de Washington contra Cuba, el cual constituye un crimen de guerra en tanto usa el hambre como instrumento para conseguir la rendición de La Habana y la instalación de un régimen títere que restablezca el control colonial al que puso fin la Revolución cubana en 1959.