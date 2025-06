Los temas elegidos para integrar Brava son: Todo se derrumbó, de Manuel Alejandro; La media vuelta, de José Alfredo Jiménez; El breve espacio, de Pablo Milanés; Contigo aprendí, de Armando Manzanero; Si me dejas ahora, de Camilo Blanes Cortés; Procuro olvidarte, de Manuel Alejandro; Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís; Detrás de mi ventana, de Ricardo Arjona; El triste, de Roberto Cantoral; Bachata rosa, de Juan Luis Guerra; Amor eterno y Querida, de Juan Gabriel. Interpretadas en las voces de las cantantes: América Libertad, Daniela Pedali, Yaneth Sandoval y Malela.

Para nuestro entrevistado, fue un reto enfrentarse a confeccionar con nuevos arreglos sinfónicos el clásico Contigo aprendí: es una canción que significa mucho en lo personal, porque mi mamá tenía aquel disco azul de Manzanero, donde está parado frente al piano y es el único que escuché desde que era niño. Este acetato era el favorito en mi casa, así que me lo sé de memoria desde hace 30 o 40 años y dije, bueno, el arreglo original es extraordinario. Así que decidí que de todos los elementos de los arreglos originales conservé las cuerdas pero le puse cornos, que digamos que es como el instrumento que casi siempre uno sinfónicamente usa para evocar el pasado, un recuerdo; y a partir de ahí, comencé a desarrollarlo usando mi lenguaje armónico; quizás por eso es más moderno, y agregar orquestación para tratar de darle un ropaje elegante a ese tema. Para ser sinceros, con cualquier arreglo funcionaría, porque es uno de los mejores temas escritos, traté de que tuviese el peso de la orquesta, pero que estuviera al servicio de la canción. No me gustan los arreglos que aplastan la letra, me gustan más los arreglos que se sientan naturales, que no cambian el espíritu de la canción ni distraigan .

Álvaro Paiva consideró que Brava es para que las nuevas generaciones conozcan la música bien hecha porque ahora todo suena igual, es procaz y de mal gusto .

El disco Brava está disponible en todas las plataforma digitales.