Domingo 29 de junio de 2025

Julio César Chávez Jr, hijo del ídolo mexicano, golpeó otra vez el prestigio heredado junto a su nombre. En la pelea pactada a 10 rounds en peso crucero ante el estadunidense Jake Paul, el sinaloense cayó por decisión unánime de los jueces (99-91, 97-93 y 98-92).

El mexicano se notó en el cuadrilátero desprovisto de recursos, combinaciones, juego de piernas, alguna reacción que hiciera valer la esperanza de cientos de aficionados que lo alentaron en el Honda Center de Anaheim, California.

Con la resignación de quien sabe que gastó todo su crédito, Chávez Jr intentó adaptarse al estilo poco ortodoxo de un youtuber con millones de seguidores que incursionó en años recientes en este deporte.

Del primero al octavo asalto, los pasos de Chávez fueron casi siempre hacia atrás. Sal de las cuerdas, Julio, ya suelta la mano , insistió una y otra vez su entrenador Jorge Capetillo desde la esquina, pero el junior, convencido de que la mejor estrategia era esperar a conectar un nocaut en el final del combate, no pudo encontrar ese golpe de suerte.

Paul, joven influencer de 28 años, subió en noviembre de 2024 al ring contra un retirado Mike Tyson que cumplía 60. Aquella función se transmitió a nivel global por la plataforma Netflix y fue vista por 108 millones de espectadores en vivo.

Enfrentar a Chávez no significó la misma bolsa económica de 40 millones de dólares –según reportes de medios estadunidenses ganó poco más de 10 millones de dólares–, pero sí un impulso para sus siguientes funciones al imponerse a un ex campeón mundial de peso medio que ya no cree en su regreso a la élite.