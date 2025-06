P

ara quienes asistimos a los homenajes que se rindieron a Rosario Castellanos, escuchar en la sala Manuel M. Ponce a Leticia Bonifaz, la intelectual que vino de Comitán, Chiapas, resultó un aprendizaje muy especial, porque la maestra y escritora es una chiapaneca muy distinguida y, a pesar de la gran diferencia de edad entre las dos, siempre oyó hablar y admiró a Rosario Castellanos desde que era niña.

Para cualquier universitaria, ser paisana de Rosario Castellanos es un honor, pero en el caso de Leticia es aún más importante, porque la catedrática conoce a fondo su obra, así como ama a su extraordinaria antecesora y divulga su poesía, sus cuentos y novelas en foros en varias felices ocasiones, tanto en la Ciudad de México como en conmemoraciones y ferias del libro en Chiapas, en Guadalajara y en la capital del país.

Ambas escritoras comparten la misma tierra, escucharon la misma agua correr bajo los árboles y una voz muy parecida les contó las leyendas que Rosario atesoró. Juntas hicieron suyas las costumbres y se nutrieron con los mismos preceptos y con la naturaleza húmeda y frondosa chiapaneca, las creencias y devociones que se adquieren en la infancia y se convierten en un parapeto contra la soledad y el tiempo de lluvias.

–Leticia, eres paisana de Rosario, y esto debe enorgullecerte mucho….

–Nací en la misma tierra que Rosario. De niña yo escuchaba que mis tías hablaban de ella y, aunque no la conocí, todo lo que he oído y leído de ella me hace sentirla como si la encontrara en cada esquina de Comitán. Más bien soy amiga de Gabriel, y a través de él he aprendido a tener otra visión de lo que fue la gran Rosario.

–¿Qué visión puede tener un hijo de su madre? Recuerdo que de niño, en la casa de la avenida Constituyentes, frente al bosque de Chapultepec, su adhesión era para su padre, Ricardo Guerra, y sus dos medios hermanos, y eran, además, su fuente de alegría, por los fines de semana pasados en Cuernavaca.

–Obviamente, es distinta su visión que la nuestra; vemos a Rosario años después con todos los avances que hubo en el feminismo, por tanto, lo que yo pueda decir nada tiene que ver con la visión de un hijo. Hay que agradecer a Gabriel que comparta a su mamá con el mundo. Era un mundo de hombres y, para nosotros los chiapanecos, haber tenido cerca a Rosario Castellanos, no sólo por Balún Canán, Oficio de tinieblas o Ciudad Real, su poesía, el medio físico que rodeaba a Comitán: sus cielos, sus montañas, estas descripciones que hace Rosario desde que era niña y que recordaba tanto y tan bien, me hicieron sentirla siempre cerca. Mi mamá hablaba de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque Chayito Castellanos había estado allí. Finalmente, vine a estudiar derecho en la UNAM.

–¿Te hiciste feminista?

–Al saber que los derechos de las mujeres estaban reflejados en la obra de Rosario, particularmente en la tesis Sobre cultura femenina, me puse a estudiarla, y creo que he leído casi todo de ella. Desde la adolescencia ya leía sus columnas en Excélsior; mi abuelo recibía en Comitán ese periódico y ahí no se perdía sus columnas desde Tel Aviv.

–Fue la primera embajadora de México en Israel en tiempos de Golda Meir.

–Así es. Recientemente, me puse a estudiar a mujeres en la diplomacia. En realidad, cuando Rosario llega, habían sido muy pocas embajadoras; antes fue Palma Guillén, que es de la época de Gabriela Mistral.

–Y también Amalia Castillo.

–Ellas habían tenido destinos más cómodos, porque ir a Israel y que le haya tocado la guerra del Yom Kipur, ya te refleja condiciones totalmente distintas para una embajadora.

–Rosario en Israel tuvo un gran amigo, Nahum Megged. También fue su gran amigo Raúl Ortiz, que a su vez era padrino de Gabriel. Sus cartas a Raúl Ortiz reflejan que aun estando lejos, en Tel Aviv tenían mucho contacto con ella.

–De la estancia de Rosario en Israel rescato que cuando ella llega, hay otras cuatro embajadoras mujeres: la guatemalteca Francisca Fernández; una filipina, Rafaelita Hilario, que era la decana y sabía mucho del servicio exterior y la apoyó muchísimo, desde cuestiones formales de la diplomacia hasta consejos para las recepciones y cosas que Rosario debía saber. A mí me gusta saber que estuvo arropada por otras mujeres cuando fue embajadora y, teniendo una primera ministra como Golda Meir, quien además había estado en el servicio exterior de su país, porque Golda Meir fue embajadora de Israel en la Unión Soviética antes de ser primera ministra, le tenía muchísima confianza. Rosario se encuentra con un medio que fue muy agradable para ella, de acuerdo con sus crónicas, por lo que significó haber podido dar clases en la Universidad de Jerusalén, porque desde la época del rector Chávez había dejado de dar clases, y eso era su vida. Cuando cuenta que encontró una casa a la orilla del mar y cómo era su vida allá, fue una época de bastante felicidad para Rosario.