Al transitar por Anillo Periférico, la bandera arcoíris del orgullo pende sobre el edificio donde se encuentra la sala Silvestre Revueltas, que alberga los conciertos de la orquesta. Es algo muy positivo. La inclusión no se trata de estar solamente en ciertos sectores. Que un ente tan relevante como la OFCM, tanto sus administrativos como sus músicos, puedan abrirse a esta celebración impacta de manera positiva en la sociedad , respondió ante la cuestión de que un fragmento etiquetado de solemne se una a la celebración.

La música no tiene género, es perfecta en sí. Es igual con las personas, lo que valoramos es el resultado final de un trabajo y el contacto con la música.

Me parece maravilloso lo que la Filarmónica de la Ciudad de México hace al tener esta semana, disfrutar y celebrar a estos compositores, festejar también la inclusión y la diversidad dentro de la música , aplaudió la directora de orquesta tamaulipeca.

Son compositores que rompieron estigmas , cuenta en entrevista la flautista y directora de orquesta, quien escogió a estos autores a petición de la OFCM por tratarse de la semana del orgullo; Scott Yoo, director titular de la agrupación, la ayudó a definir la lista final. Me gusta mucho programar música que el público pueda conocer como si fuera nueva, a pesar de que tenga mucho de haber sido escrita, que no es tan tocada, y traer autores compositores ausentes , dijo quien actualmente es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Orquesta Juvenil de la Facultad de Música y Artes de la misma institución de educación superior.

Cuando Benjamin Britten (1913-1976) escribió su ópera Peter Grimes, en 1945, él y su pareja tenían que ocultar su relación, atemorizados por las consecuencias legales de ser descubiertos, como ocurrió al matemático Alan Turing. De esta obra, sobre un viejo pescador acusado de homicidio en medio de una comunidad inquisidora, extrajo partes para la suite Cuatro interludios marítimos, que sonará hoy a las 12:30 en la sala Silvestre Revueltas. La bruma de ambiente sombrío, el mar a la luz de la Luna y la furia del océano fueron capturados en esta partitura.

Narra de manera extraordinaria el paisaje marítimo de las costas de su país. Estos cuatro interludios tienen un carácter muy distinto entre sí. Con su orquestación y colores nos hacen realmente vivir y sentir el mar calmo, las olas, el sonido de las gaviotas o el mar turbio.

También transporta al mar inglés, no muy lejano, la pieza En los acantilados de Cornualles, de Ethel Smyth (1858-1944), quien escribe bellísimo, comparable con Britten. Tiene colores y armonías al igual que Wagner; como compositora es una joya, pero no se toca mucho. Este preludio es extraído de una de sus óperas .

La también líder del movimiento sufragista “en su momento luchó mucho para que su música se escuchara; en esos momentos era muy difícil que pusieran atención al trabajo de una compositora, es una genio. Además fue una defensora de los derechos de las mujeres y como queer tuvo una batalla tanto en su vida profesional como en la personal. El resultado es un trabajo hermoso que podemos disfrutar ahora”.

Nacida en Tamaulipas en 1988, Inés Rodríguez se inició en la dirección de orquesta de manera casual. Su instrumento es la flauta, y mientras estudiaba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se inscribió en esta materia optativa para cubrir créditos. La elección azarosa marcó el resto de su profesión. Fue algo del destino , afirmó al conversar en el camerino que la recibe esta semana en la capital del país.

Una vez me subí frente a la orquesta, bajé por primera vez la batuta y sentí el sonido penetrar en mi pecho. Fue una sensación que no se me olvida hasta el momento y que cambió mi vida . Observar la manera de dirigir de Julián Gómez Giraldo fue extremadamente revelador ; entonces, estudió con él su último año de carrera, luego continuó su formación en la República Checa, y la maestría en Colorado, Estados Unidos.