l pasado 28 de mayo murió el escritor de origen keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, cuya obra ha impactado a lo largo y ancho del mundo. Como suele suceder en estos casos, la mayoría de los medios informativos que replicaron esta información tomaron como base alguna nota escrita con un cierto tono de impacto; en el caso del deceso, los titulares y contenidos repitieron que él fue un eterno aspirante al Premio Nobel de las Letras . Esta adscripción, repetida sin reflexión alguna, sin embargo, no es menor, pues devela una condición política de la biografía y de la obra del africano.

Nacido en 1938, fue encarcelado y perseguido, también exiliado en diversas ocasiones. Thiong’o se distinguió por su inquebrantable compromiso, que era al mismo tiempo literario, político e intelectual. En lo literario, es palpable la presencia de la historia de un pueblo en búsqueda de su libertad y los numerosos atavismos que enfrentó: la violencia colonial y la represión y corrupción poscolonial quizá fueron los sellos distintivos. Una a una, sus novelas expresan el sentido de retratar las contradicciones de la búsqueda de la libertad –en contexto de colonia o de independencia política– situación que lo llevó a reflexionar a largo plazo sobre las condiciones productivas de la cultura. Sin exagerar, podría pensarse que Thiong’o es a las letras de Kenia lo que Fanon a la reflexión sobre la condición ontológica del colonialismo en Argelia.