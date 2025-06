¿Q

ué es, aquí y ahora, lo que un partido progresista europeo puede hacer para frenar el auge autoritario? O aplicado al Estado español: ¿qué hacer desde la izquierda con el PSOE de Pedro Sánchez, acorralado por un supuesto caso de corrupción y posible financiación ilegal? El debate es lógico y legítimo, pero algunos parecen haber contestado la pregunta con demasiada ligereza. Podemos ya ha dado por muerta la legislatura, y mandaría, si pudiera, a Sánchez a los leones. La mayoría de la investidura es hoy una entelequia.

El momento y el lugar. El aquí y el ahora son el punto del que debe partir todo análisis y actuación política. Sobre ese presente material se despliegan luego teoría e ideología, saberes, experiencias, hipótesis, filias, fobias y rencores varios. Pero si empezamos por abstraernos de las condiciones concretas, adiós.

Y el aquí y el ahora son tenebrosos. Los dirigentes europeos tienen la fortuna de que, en comparación con Donald Trump, cualquiera parece Nelson Mandela, pero el liderazgo continental está en manos peligrosas y negligentes. Es exasperante ver que ni el maltrato constante del maligno niño dios instalado en la Casa Blanca (la definición es de John Carlin) sirve para espabilar a Europa.

Por no entender, no entienden ni la sicología del personaje, como lo acaba de demostrar el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Cuanto más servil, peor te trata el niño dios. Rutte mandó un mensaje privado bochornoso a Trump para felicitarlo por bombardear Irán y rendir pleitesía tras lograr el compromiso del resto de países de la Alianza Atlántica para elevar el presupuesto militar hasta 5 por ciento del PIB: Europa va a pagar a lo grande, como debería, y será tu victoria . La respuesta de Trump ante tremendo vasallaje fue publicar en su red social el mensaje privado, como para cavar un agujero hasta el centro del planeta y retirarse a él a masticar la vergüenza.

El gobierno de Sánchez ha sido el único que ha dado algo de guerra durante la cumbre de la OTAN de esta semana, diseñada para complacer a Trump. Tampoco mucha, porque ha acabado firmando el compromiso, pero sólo después de lograr un redactado más ambiguo con el cual confía en esquivar un aumento presupuestario para el que no tiene apoyos en casa. Italia y Bélgica se han puesto a la cola. España es un problema , ha dicho Trump desde el Air Force One. Para Podemos, sin embargo, no ha sido sino el último engaño de Sánchez.

El mapa es el que es: España es el único estado con cierto peso en Europa en el que fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia tradicional participan en el gobierno y la gobernabilidad. Sin ese elemento, difícilmente se entendería la resistencia de Sánchez a elevar el presupuesto militar. Pero el problema no es sólo la carrera armamentística. El reverso lo ofrece una Comisión Europea que, de forma unilateral, acaba de dar por muerta la iniciativa comunitaria para poner freno al greenwashing, la estrategia comercial que pinta de verde ecológico cualquier política. Era uno de los pocos restos del naufragado Green New Deal, otrora plan estrella de la Comisión de Ursula von der Leyen.