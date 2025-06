Al amparo del sostenimiento de Hamas se engendra una ultraderecha supremacista que cree en el exterminio palestino como antesala de la llegada del Mesías. Los fanáticos del fin del mundo reinterpretan la Biblia. Og y Magog es MAGA (Make America Great Again, el lema tanto de Reagan como de Trump en este segundo advenimiento), según este delirio apocalíptico. Para llegar al final hay que hacer tres cosas: dominar el territorio desde el río Jordán al Mediterráneo, construir el Tercer Templo en Jerusalén y expulsar a las demás religiones y, por último, instaurar, no una democracia o un Estado liberal en Israel, sino la Casa de David. Los fundadores del sionismo religioso –el rabino Abraham Isaac Kook y su hijo, el rabino Zvi Yehuda Kook– han dicho: Cada guerra es una fase de nuestra redención .

Pero no. El problema no es nada más el sionismo antisemita de mediados del siglo XIX en Europa. Lo es, también, el abandono de la solución de dos estados, Palestina e Israel. Ni Hamas ni los teofascistas del Partido Sionista Religioso de Bibi Netanyahu creen en él. Hamas se constituyó en contra de ceder un ápice de tierra a los sionistas, y Netanyahu ha hecho su carrera política a partir de la limpieza étnica de Palestina. Ninguno de los dos aceptó los acuerdos de Oslo firmados por la OLP e Israel. Así que cuando Al-Fatah le suspende el financiamiento a Hamas cuando éste intenta matar a su líder, es Netanyahu el que acepta que pasen millones de dólares desde Qatar entre 2018 y 2023 para sostener una fuerza que, si bien opuesta, lo sostiene.

En un texto de 2024 que se publicó en español en Nueva Sociedad, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Israel de los laboristas de Ehud Barak, Shlomo Ben-Ami, escribe sobre esta secta apocalíptica hora en el poder: “En 1980, el rabino Israel Hess, para defender la erradicación de los palestinos, escribió un artículo titulado ‘Genocidio: uno de los mandamientos de la Torá’. En él asegura que el rey Saúl recibe la orden de Dios de matar a todos los amalecitas y que éste es el mismo mensaje. Más recientemente, Smotrich (el ministro de finanzas de Netanyahu) se quejó de que nadie en el mundo nos permitirá matar de hambre a 2 millones de personas, aunque sea legítimo y moral . Para esos fanáticos, en vez de las normas y los valores de la humanidad, lo que debe guiar el comportamiento israelí es ‘la palabra de Dios’”.

Pero no sería suficiente. Quizás habría que leer a Edward Said. En el Prefacio de 1992 a su libro La cuestión palestina (1979) escribe: “Aquí se da, pues, otra compleja ironía: cómo las clásicas víctimas de años y años de persecución antisemita y del Holocausto se han convertido en su nueva nación en los verdugos de otras personas, que a su vez se han convertido, por eso mismo, en víctimas de las víctimas. Que haya tantos intelectuales israelíes y occidentales, judíos o no judíos, que no hayan afrontado este dilema de una forma valerosa y directa representa, creo, una traición intelectual de enormes proporciones, sobre todo en el hecho de que su silencio, su indiferencia o su pretendida ignorancia y neutralidad perpetúan los sufrimientos de un pueblo que no merece tan larga agonía (…) ¿Cuántos antiguos políticos o intelectuales activamente comprometidos siguen diciendo todavía en privado que se sienten horrorizados por las políticas militares y la arrogancia política israelíes, o que creen que la ocupación, la subrepticia anexión y la colonización de los territorios es inexcusable, pero luego dicen poco o nada en público, donde sus palabras podrían tener algún efecto?”

Y en efecto, aquí seguimos, atrapados entre la opinión planetaria de que el genocidio de Israel contra Palestina debe terminar y el avance inexorable de ese mismo genocidio y despojo de tierras, día tras día. Aquí seguimos.