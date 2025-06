Lilian Hernández Osorio

Sábado 28 de junio de 2025

Desde los años 70, los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtieron en un lugar para hablar de la diversidad sexual y formar movimien-tos LGBT+.

Facultades como la de Filosofía y Letras comenzaron a ser núcleos donde se condensaban las ideas sin temor a la persecución.

A poco más de 50 años de esos primeros grupos sexogenéricos, autoridades universitarias destacan que la máxima casa de estudios ha demostrado ser un espacio en la conformación de colectivos de la diversidad y la lucha por la igualdady los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y otras identidades (LGBT+).

En el marco del mes del orgullo, que se celebra en junio, el director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Olaiz, comentó que no existen cifras para saber si la población de la diversidad sexual se ha incrementado en planteles, escuelas y facultades de la institución, lo que sí es importante es que ya no se ocultan, y eso es una gran ventaja, porque se puede estimar el riesgo de infecciones en caso de sexo no seguro .

Según encuestas de la universidad, entre 3 y 5 por ciento de la población estudiantil se identifica dentro de la diversidad sexual, equivalente a 18 mil 500 alumnos.