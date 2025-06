E

stoy de acuerdo con un tal Ian Corona, quien nos ofreció una retahíla de comentarios sobre Gilberto Bosques Saldívar, uno de los mejores diplomáticos en el mundo han sido, lamentando que no le hemos hecho todos los reconocimientos que se merece. Pero tampoco es cierto que solamente se le haya puesto su nombre a una biblioteca ; como muchos de los que se hacen presentes por correo electrónico, con frecuencia meten la pata y se salen de madre a causa de su premura y superficialidad. Tal es el caso, al menos en esta ocasión, de este señor Corona.

Supongo que basta para poner a Bosques en un pedestal, con lo que éste señor ha dicho sobre su gestión diplomática durante los cuatro años que estuvo en Francia (tres y medio de cónsul general y casi medio de embajador) antes de ser enviado con su familia y colaboradores a un hotel catrín de Bad Godesberg, en Alemania, en calidad de prisioneros.

La ignorancia hace afirmar a Corona que Bosques salvó a 40 mil personas de la muerte o de padecer enormemente como prisioneros. En total, la cifra es más del doble.

En Alemania estuvo más de un año cuando su gobierno, que no se olvidó de él, como dice Corona, los permutó en Lisboa con alemanes que estaban prisioneros de Perote. Pero allí no acabó todo: luego pasó casi cinco años en Lisboa, en calidad de embajador de México, donde continuó con su tarea de salvamento, aunque en menor escala.

Después estuvo poco más de un año, según el propio Bosques, de vacaciones en Suecia y luego fue enviado a Cuba. Como no tienen nada que ver con Europa los 11 años que estuvo ahí, de dicha estadía hace caso omiso el señor Corona; sin embargo, jugó un gran papel protegiendo insurrectos cubanos contra el régimen en verdad tan criminal como los nazis, encabezado por Fulgencio Batista… Con el disimulo del caso no dejó de coadyubar a su caída, entre otras cosas, acogiendo en la embajada y enviando a México a no pocos perseguidos ese régimen: ¿le parece poco que entre muchos de ellos se hayan encontrado dos sujetos de apellido Castro Ruz?

Triunfante la Revolución, el papel de Bosques en la consolidación de la misma no de dejó de tener su importancia, hasta que pidió retirarse cuando, en 1964, Díaz Ordaz, un per-sonaje que él repudiaba con razón, asumió la presidencia; lo conocía muy bien, pues eran del mismo pueblo.

Del olvido fue una suerte de inercia hasta que, en 1967, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos dimos a la tarea de recuperar su memoria.