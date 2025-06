¡E

stos son hechos! , gritaría la marioneta nocturna de Tv Azteca: Ricardo Salinas Pliego debe pagar 74 mil millones de pesos en impuestos evadidos ¡a lo largo de 16 años!, un retraso que ha sido posible por la obscena, pero no gratuita, protección del Poder Judicial, especialmente la que, a lo largo del tiempo, al barón le ha sido garantizada por la mayoría de ministros (algunos en retiro y otros que ya se van) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el llamado máximo tribunal del país, siempre al servicio de la oligarquía.

¡Dieciséis años de evasión!, y el descarado magnate todavía se queja. Por medio de un comunicado de su Grupo Salinas, llora, se retuerce y victimiza: obligarlo a cumplir con el fisco, dice, es arbitrario e ilegal , por ser víctima de un sistema judicial sometido a presiones e intereses políticos derivados de la reciente farsa electoral judicial , de tal suerte que comienza a institucionalizar la extorsión fiscal en lugar de proteger los derechos de los contribuyentes , pero olvidó mencionar que esa farsa , como la denomina, se concretó poco menos de dos meses atrás, mientras él acumula 16 años de evasión.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo advirtió en la mañanera de ayer: Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial, por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra: porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo que sería, ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión . Por ello, “es importante que la gente sepa que esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial –que provienen, en mucho, de medios de comunicación, en particular de uno (léase Tv Azteca)– tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe este régimen de corrupción y privilegios que los protegía”.