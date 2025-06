Día Internacional del Orgullo LGBT+

a defensa de libertad sexual tuvo gran auge en la década de 1960 por la Rebelión de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, hecho histórico que dio origen al Día Internacional del Orgullo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). Está rebelión se refiere a las confrontación policial violenta ocurrida en junio de 1969, cuando un grupo de homosexuales, junto con bisexuales y transexuales, que eran constantemente acosados cuando salían del bar Stonewall Inn , decidieron, por primera vez, rebelarse contra la policía neoyorquina para ya no permitir nunca más sus abusos.

Desafortunadamente, hoy día sigue siendo peligroso ser parte de esta diversidad en muchas partes del mundo. Por ello, no hay que olvidar aquellos disidentes sexuales que pelearon por sus derechos, así como en nuestro país, en dónde la lucha empezó activamente en la década de 1970. ¡Por una sociedad mas justa e igualitaria!

Javier Rivera R.

Recuerdos de alegría y paz en la CDMX

Muchos recuerdos de la infancia han acudido a mi memoria en los últimos días, con las copiosas lluvias en la Ciudad de México.

Era un gozo, cuando niños, dirigirnos a la escuela en medio de tantos charcos o brincando las avenidas de agua que se formaban en el camino.

Poco importaba mojarnos y llegar empapados al salón de clases y sacar los pies con los calcetines mojados y rotos. Más todavía, en mi caso, cuando el cartón colocado como plantilla no me protegía de los agujeros que traía en las suelas de zapato que, en ocasiones, recién había estrenado, pero que no resistían nuestro intenso ritmo de juego.

En la vida familiar, sin acceso a las noticias como hoy, esas abundantes lluvias no se advertían como una tragedia, sino como una bendición de los cielos y Tláloc.

Días de juegos, alegría y paz.

Francisco Colmenares

Aberración jurídica de la Corte en EU

El fallo de la Corte Suprema que autoriza a Trump poner fin a la ciudadanía de hijos de migrantes es una aberración jurídica más del magnate en su delirio xenofóbico que cree que le reditúa simpatía de sus connacionales, pero es al contrario. Lo execrable del fallo es el odio que encierra y ojalá que se convierta en factor disuasorio para todos aquellos que aún sueñan con el american dream que ahora se ha convertido ya en la más amarga pesadilla.

Benjamín Cortés V.

Invitaciones

Marcha: ¡Con los niños, no!

Al inicio fueron 20 los muertos, al paso de los días 2 mil, en estos momentos, tras 20 meses de exterminio, son casi 30 mil los niños asesinados por el Estado sionista de Israel, sin que nadie haga ni diga nada. Niños sobrevivientes que llorando a gritos desconsolados ven cómo llevan cargando en brazos y piernas, cual involuntarios mártires, los cuerpos de sus asesinados padres o, por el contrario, a padres cubiertos de cascajo con el corazón destrozado llevando en brazos a sus pequeños hijos muertos o al menos malheridos, mutilados, rumbo a donde ni ellos mismos saben. Inimaginables explosiones que en cuestión de segundos acaban con todo, con edificios, oficinas de gobierno, hospitales, complejos habitacionales, hogares, pero sobre todo y de manera brutal, con una parte de nuestra misma especie, Palestina, pueblo milenario de ancianos, mujeres y niños hoy doblegados por el hambre, quienes a gritos desconsolados y desconsoladas preguntan cómo es que pudo sucederles esto, sin que, como lo decimos anteriormente, nadie haga ni diga nada. Te invitamos mañana en el Ángel de la Independencia de 12 a 14 horas a levantar la voz. ¡Con los niños, no!