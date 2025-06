Stella Calloni

Periódico La Jornada

Sábado 28 de junio de 2025, p. 23

Buenos Aires., Mientras el presidente Javier Milei y funcionarios del gobierno continúan reportando índices, cifras y datos falsos sobre la grave situación social, económica y política del país –que las encuestas de distintos organismos reconocidos reproducen con índices documentados–, cada día las marchas y protestas aumentan en esta capital y las provincias, así como las demandas ante la justicia de diversos sectores afectados. Al mismo tiempo, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria y condenada sin pruebas por delitos no cometidos, sigue recibiendo la solidaridad en amplios sectores locales y naciones de América Latina y Europa, donde se han formado movimientos que reclaman su libertad.

Fernández, la líder política argentina más importante, también proscrita de por vida para ejercer cargos públicos, advirtió que en 45 días se esfumaron 4 mil millones de dólares ; es decir, casi un tercio del préstamo que el Fondo Monetario Internacional dio a la nación sudamericana en un nuevo endeudamiento. Producto del levantamiento del cepo cambiario en abril se llevaron la bonita suma de casi 2.2 mil millones de dólares y en mayo nos dicen que 1.7 mil millones, más o menos , explicó al referirse a las acciones del equipo de Economía encabezado por el ministro Luis Toto Caputo, aumentando la grieta cada vez más profunda de la desigualdad.

Durante la reunión número 52 de la Asociación Bancaria, la ex mandataria sostuvo que el modelo económico se cae a pedazos y se ven señales contundentes acerca de lo insostenible que es la políti-ca económica.

Agregó que la calificadora de riesgo Moody’s cuestionó al gobierno de Milei sobre el tipo de cambio. “Toto Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país”, así que “bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de deuda estructural en la que nos han metido primero Macri (Mauricio, ex presidente) y ahora Milei.