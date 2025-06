Ap, Afp, The Independent y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 28 de junio de 2025, p. 21

Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los jueces federales carecen de autoridad para frenar órdenes judiciales a escala nacional, pero dejó abierta la posibilidad de que el acceso a la ciudadanía por derecho de nacimiento permanezca bloqueada en todo el país. El presidente, Donald Trump, calificó la decisión de una gran victoria .

La resolución permite la posible aplicación parcial de la orden ejecutiva de Trump, que pretende negar la ciudadanía a los hijos, nacidos en Estados Unidos, de personas que se encuentran en el país sin documentos de residencia o temporal que, según expertos en leyes, podría afectar los derechos constitucionales de miles de niños.

No obstante, la Suprema Corte decidió mantener suspendida la medida durante 30 días, periodo en el que tribunales inferiores podrán reconsiderar el alcance de sus interdicciones y los demandantes tendrán la oportunidad de presentar nuevas demandas judiciales.

Trump y sus partidarios argumentan que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadunidense, lo que él llama un regalo inestimable y profundo en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo. Asimismo, afirman que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.

En su plataforma Truth Social, Trump expresó: ¡Victoria gigantesca en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado .

Ante periodistas, el mandatario afirmó que gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional. (...) Tenemos tantas .

En cambio, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, escribió en X que la decisión es un paso sin precedente y aterrador hacia el autoritarismo, un grave peligro para nuestra democracia y una acción predecible de este tribunal extremista .

En la resolución, aprobada con seis votos a favor y tres en contra, la jueza y autora del dictamen, Amy Coney Barrett, designada por el magnate, declaró que los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso .