Afp, Ap, Dpa, Sputnik y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 28 de junio de 2025, p. 20

Jan Yunis., El ejército israelí recibió órdenes directas de disparar a los palestinos desesperados que esperaban ayuda en los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GFH), que respalda Israel y Estados Unidos, reveló ayer el diario Haaretz tras citar a fuentes militares de Tel Aviv, mientras el presidente estadunidense Donald Trump aseguró que es posible conseguir un alto el fuego en el enclave la próxima semana.

Los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron a las tropas abrir fuego directo, incluso con drones y tanques, contra la multitud para ahuyentarla o dispersarla , pese a que era evidente que no representaban ninguna amenaza, informó el medio israelí Haaretz que citó declaraciones de soldados.

En el pasado mes, más de 550 palestinos fueron asesinados mientras intentaban conseguir alimentos. A principios de esta semana, el ministerio de Salud de Gaza reportó además que 4 mil gazatíes resultaron heridos desde que Israel reanudó la distribución de ayuda a finales de mayo, a través de GFH.

Un soldado aseguró a Haaretz que dispararon como si fueran (los palestinos en pos de víveres) una fuerza de ataque y calificó el terreno de un campo de exterminio , ya que el ejército no emplea métodos de dispersión de multitudes ni gases lacrimógenos, sino que disparan con todo lo imaginable, incluidas ametralladoras pesadas, lanzagranadas y morteros . También subrayó que no es ética ni moralmente aceptable que la gente tenga que llegar, o no lo logre, a una zona humanitaria bajo fuego de tanques y francotiradores .

Un médico aseveró a NBC News que los centros de ayuda de la fundación son una trampa mortal, un matadero , e indicó que reciben diariamente a decenas de pacientes heridos cerca de esas instalaciones.