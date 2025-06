Los activistas impulsan la campaña ciudadana El Siapa que queremos, agua para la vida y no para el negocio .

En un pronunciamiento, las 22 asociaciones civiles precisaron que las tarifas deben ser justas, eso implica que paguen en primer lugar los deudores con mayor capacidad económica, y en todo caso el incremento sea sólo para ellos. No debió aprobarse un alza generalizada .

Denunciaron que el Siapa se encuentra envuelto en corrupción y desprestigio, los últimos datos alarmantes tienen que ver con las empresas contratadas para la cobranza como la Stratimez o la Barba Salud y Asociados, esta última es a quien el sistema debe pagarle casi 20 millones de pesos por sus servicios, pese a que la morosidad aumentó en lugar de disminuir.

En el comunicado señalan que subir la tarifa no dará resultados, esa no es la solución, la gente continuará sin pagar hasta que no reciba agua de calidad, sin cortes ni tandeos .

Los 16 sufragios en contra fueron de Morena, Partido del Trabajo, Futuro, la legisladora del Verde, Yussara Canales, y el independiente Alejandro Puerto.

Al respecto, el gobernador Pablo Lemus dijo que hay esperar que –el incremento– se vea reflejado en un mejor servicio.