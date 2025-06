▲ El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la ex presentadora Lauren Sánchez se casaron simbólicamente este viernes. Fotógrafos y turistas frente al Hotel Aman el día de la boda. Sobre estas líneas, Sánchez presume su anillo de matrimonio. Foto tomadas de Instagram, Afp y The Independent

El Ministerio de Turismo estimó que la visibilidad mediática del acontecimiento generaría 895 millones de euros (mil millones de dólares) para la ciudad, aunque advirtió que esto requiere verificación empírica .

Los dirigentes locales desvinculan la elección de Bezos del exceso de turismo contra el que ellos mismos tomaron múltiples medidas, como que los visitantes diarios paguen un boleto de entrada.

Unos 100 mil turistas duermen en la ciudad en temporada alta, pero también hay decenas de miles que sólo pasan el día en la ciudad. Al mismo tiempo, la población local se reduce.

Para Samuel Silvestri, un comerciante veneciano de 55 años, “el exceso de turismo está principalmente causado por la gente que sólo viene un día con la mochila en la espalda y su comida y que contribuyen en muy poco a la ciudad.

No quienes transforman Venecia en un pequeño Montecarlo , el célebre y exclusivo barrio de Mónaco, continúa. Esta boda moldea también la imagen de la ciudad , asegura.

La ciudad no está en venta

Pero parte de los habitantes se oponen a los festejos bajo el colectivo No space for Bezos (No hay espacio para Bezos). Venecia no está en venta , gritaban algunos activistas en una manifestación el martes.

“Esta boda causa problemas en la ciudad: además de cierres de canales y controles más estrictos, hubo también una represión a los miembros de Extinction Rebellion, una organización ecologista, denunció Alice Bazzoli, una militante de 24 años de No space for Bezos.

Según el prefecto de Venecia, Darco Pellos, el evento no precisó de ningún refuerzo policial respecto al dispositivo habitual de la temporada de verano.

Bezos no es el primer famoso en casarse en Venecia. Hace 11 años lo hicieron el actor estadunidense George Clooney y la abogada Amal Alamuddin sin causar tanto revuelo.

Pero el perfil de Bezos genera más divisiones por su inmensa fortuna y por las críticas por el trato que Amazon da a sus trabajadores o el impacto medioambiental de su empresa aeroespacial, Blue Origin.