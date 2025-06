Según varias autoridades locales y estatales, SpaceX ha estado violando las normas y leyes ambientales del país desde hace varios años, tanto las de agua (Clean Water Act), como las de protección de vida silvestre, las de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y las de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés).

Un reporte de investigación del New York Times en 2024, llegó a cuatro conclusiones claves sobre SpaceX en Texas. La primera es que Musk ha usado intencionalmente las tierras públicas y áreas protegidas como zonas de amortiguación de sus actividades de alto impacto ambiental. Las bases de lanzamiento aeroespacial requieren una vasta zona de amortiguación alrededor. Para evitar comprar tanta tierra, Musk colocó su base de lanzamiento calculando que las áreas naturales protegidas alrededor funcionarían como separación. No tuvo en cuenta los impactos al ecosistema, ni a la población local o al territorio indígena. La segunda conclusión es que Musk engañó a los funcionarios locales sobre la dimensión de sus actividades para conseguir su aprobación. Dijo que serían actividades moderadas, con una inversión de 50 millones de dólares para lanzar cohetes Falcon, pero invirtió más de 3 mil millones de dólares para lanzar cohetes Starship, los más grandes que existen (mucho mayores que los Falcon) y se han establecido más de 3 mil 400 personas en la zona. En tercer lugar, se ha comprobado que la zona protegida alrededor ha sufrido graves impactos ambientales, desagües contaminantes y decenas de fugas e incendios debido a los experimentos. Finalmente y como cuarta conclusión, Musk no atendió realmente las demandas por daños ambientales. Se sirvió de las contradicciones entre las agencias y autoridades de Estados Unidos, ya que tiene contratos con agencias más poderosas que las ambientales. Por ejempleo 2 mil 900 millones de dólares con la NASA. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) encargada de controlar la seguridad de los vuelos, declaró que el medio ambiente no es su prioridad (https://tinyurl.com/4ckkc5mj).

Al instalarse en Boca Chica, Musk declaró algunas decenas de lanzamientos anuales. Ahora dice que es la base para ensayar los cohetes que llegarán a Marte y que habrá miles de lanzamientos en pocos años. Al parecer cuenta con que las áreas protegidas y México son su zona de sacrificio para ello.