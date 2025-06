▲ La intervención no implicó interrupciones en el sistema bancario, destacó el secretario dse Hacienda, Edgar Amador. Foto Presidencia

El objetivo fue proteger a los ahorradores y restituir la confianza en el sistema financiero , señaló. Además, precisó que los indicadores macroeconómicos no se han visto afectados: el tipo de cambio se ha mantenido estable, entre 18.85 y 18.95 pesos por dólar, y las tasas de interés incluso registraron bajas. La banca mexicana sigue operando con normalidad , dijo.

Aseguró en Palacio Nacional que los recursos de los cuentahabientes están absolutamente seguros y que el sistema bancario mexicano es uno de los más sólidos del mundo, con niveles de capitalización y liquidez superiores a los estándares internacionales. Agregó que las tres instituciones intervenidas no representan ni uno por ciento del total de depósitos del sistema.

Amador subrayó que la acción fue preventiva, técnica y no implicó interrupciones en el sistema bancario. En la conferencia de prensa diaria encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que, tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se detectaron problemas en las líneas de financiamiento de esas instituciones. Por ello, se decidió intervenir su administración, en coordinación con el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la CNBV.

La presidenta Sheinbaum, sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie y que las decisiones tomadas se basaron en investigaciones del Estado mexicano, no en presiones externas. Indicó que los documentos enviados a su gobierno por el Tesoro de Estados Unidos no contienen pruebas concluyentes sobre las acusaciones, por lo que se solicitó en su momento formalmente más información al respecto.

No vamos a proteger a nadie, pero necesitamos pruebas. Desde el primer momento pedimos más información al gobierno de Estados Unidos. De todas maneras, se hizo una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y encontraron que había faltas administrativas, y se procedió en el marco de nuestras leyes.

Sheinbaum también abordó el contexto más amplio del problema del narcotráfico y el lavado de dinero, y señaló que este es un fenómeno binacional que requiere esfuerzos conjuntos y equitativos. Dijo que mientras México enfrenta los efectos de la violencia generada por los cárteles, en Estados Unidos se encuentra el mercado más grande para el consumo de drogas como el fentanilo. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar necesariamente , afirmó.

La Presidenta enfatizó que su gobierno mantiene una política de cooperación internacional, pero siempre con base en el principio de reciprocidad. Además, destacó que la legislación mexicana contra el lavado de dinero es incluso más estricta que la estadunidense, y que se está trabajando para fortalecer aún más ese marco legal con una nueva ley que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso.