No, nosotros no damos línea; decimos la verdad, que es muy distinto , respondió la jefa del Ejecutivo. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezcan un verdadero estado de derecho en nuestro país; no queremos que le hagan caso a la Presidenta, queremos que instauren un estado de derecho, y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, pague lo que debe, conforme a la ley .

Ahora bien , agregó Sheinbaum Pardo, ¿qué tenemos nosotros frente a una retahíla de críticas mentirosas, burlas, uso de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, para burlarse de nosotros, pero no sólo de los que decimos o de lo que pensamos, sino de nuestro físico y nuestra historia? Tenemos algo que se llama derecho de réplica .

La mandataria explicó que el adeudo de 74 mil millones de pesos podría financiar diversas obras y programas sociales. “Un hospital como el Agustín O’Horán, que está por inaugurarse en Mérida, costó 3 mil millones de pesos; un Cablebús cuesta 3 mil 500 millones. Todo el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años implica una erogación anual de 54 mil millones de pesos, y el apoyo a madres trabajadoras tiene un presupuesto de 4 mil millones. Es más de lo que cuesta la beca universal para niños de secundaria”, detalló.