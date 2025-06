Karla Torrijos

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano, aseguró ayer que apoya a Julio César Chávez Jr de cara a la pelea del sinaloense este sábado ante el youtuber Jake Paul, la cual se llevará a cabo en el Honda Center de Anaheim, California.

En la tercera y última conferencia de promoción rumbo a la contienda que sostendrá el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, ante el estadunidense Terence Crawford, el tapatío fue cuestionado sobre dicho combate, y sin dudarlo, respaldó a su compatriota e incluso pronosticó su triunfo.

(Apoyo) a Julio. Debería de ganar, tener una buena preparación, mentalmente hacerlo bien, él tendría que llevarse el triunfo , mencionó.

Por otro lado, en dicho acto, efectuado en el T-Mobile Arena, Álvarez evitó hablar sobre temas ajenos al boxeo; sin embargo, expresó su solidaridad con los migrantes indocumentados en Estados Unidos al ser interrogado al respecto.

Me siento agradecido, porque a lo largo de mi carrera me han apoyado. Estoy contento de levantar en otro país la bandera mexicana. En el fin de semana antes del día de la independencia de Estados Unidos (4 de julio), digo, viva México, cabrones , declaró.

Asimismo, el boxeador de 34 años insistió en que Crawford no ha enfrentado a rivales de jerarquía, como afirmó en la segunda conferencia realizada el pasado domingo en Nueva York, lo cual encendió los ánimos del estadunidense, quien advirtió que él será su próxima víctima.

No has peleado con nadie de élite, así que obviamente pareces un buen boxeador, pero lo descubrirás el 13 de septiembre, esto será diferente para ti , afirmó Canelo.

Los más recientes peleadores que enfrentaste no están a mi nivel y lo sabes. Todos han dicho lo mismo desde que cambié de categoría, que no he peleado con nadie, pero a cada uno de ellos les he dado una paliza y él será el siguiente, ¡sólo observen! , contestó el origina-rio de Omaha, Nebraska.

Tras este último acto promocional, en el que no hubo empujones, como sucedió en el anterior, ambos boxeadores volverán a sus respectivas concentraciones para seguir con su preparación de cara a esta contienda, en la que estarán en juego los cuatro títulos mundiales de peso supermediano que posee Álvarez (CMB, AMB, OMB y FIB).

En tanto, Julio César Chávez Jr y Jake Paul libraron sin problemas la báscula rumbo a la contienda de hoy, la cual está pactada a 10 rounds en peso crucero.

En la ceremonia pública de pesaje, realizada ayer en Anaheim, el ex campeón mexicano registró 198.4 libras, mientras el estadunidense marcó 199.4, por lo que ambos estuvieron dentro del límite de la categoría.

Tras la cermonia, Chávez Jr afirmó que aprovechará las dificultades que tuvo su rival para dar el peso, pues reveló que el equipo de Paul pidió postergar la cita con la romana.