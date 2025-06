Aguirre extiende los brazos sobre la mesa. Piensa no sólo en los cuartos de final ante Arabia Saudita, rival que produce malos recuerdos en el Tricolor tras la eliminación en primera ronda del pasado Mundial en Qatar, sino en la cantidad de frentes abiertos rumbo al final de su tercera etapa como seleccionador nacional. Vamos creciendo, no sé si a la velocidad que nos gustaría, pero de pronto encontramos solucio-nes a los problemas que plantean los partidos. No tengo todavía una base para el 2026 , afirma después de clasificar a la ronda de eliminación directa con un empate sin goles con Costa Rica.

No hay nada que comparar entre un equipo y otro , señala el técnico de Arabia Saudita, Hervé Renard, conocido popularmente en el futbol al ser el único en derrotar a Argentina durante Qatar 2022. El francés, quien estuvo cerca de dirigir al Tricolor al dejar el cargo Gerardo Martino, resume gran parte de sus aspiraciones en la serie en ser el equipo que marque el primer gol. El primer paso es ése. Sólo queda un partido por delante: 90 minutos, tiempos extra o penales. No hemos sido muy consistentes, pero confío en que mañana (hoy) seamos un rival tan fuerte como México. En este deporte nunca se sabe lo que puede pasar .

Como Renard, Aguirre no pierde energía en asuntos que están fuera de su alcance. Ni en el valor que representa ganar el trofeo de Concacaf ni mucho menos en un futuro llamado del volante español Álvaro Fidalgo, quien se encuentra en vías de recibir su carta de naturalización con el América. Me cuesta mucho hablar de gente que no está en selección. Sería menospreciar o entrar en una situación compleja. De momento estamos los que estamos. La baja de Luis es sensible, lo vamos a extrañar, pero no puedo faltarle al respeto a Arabia. Estamos focalizados y centrados en ello .

Por su parte, los árbitros tricolores Marco Antonio Ortiz y Luis Enrique Santander, con actividad en la primera ronda de la Copa, fue-ron descartados por la Concacaf para dirigir las instancias finales debido a su bajo desempeño. La silbante Katia Itzel García será juez central en la llave entre panameños y hondureños.