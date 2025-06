Pablo Espinosa

El maestro Keith Jarrett festejó su cumpleaños 80 publicando disco: New Vienna, grabado en vivo en 2016 en la capital austriaca, donde grabó antes, en 1992, The Vienna Concert. Escuchar ambos discos ofrece perspectivas alternas para el asombro y el disfrute pleno de la belleza en todo su esplendor.

La novedad discográfica que hoy nos ocupa consiste en la edición del concierto que ofreció Jarrett hace nueve años en uno de los templos máximos de la música en el orbe: la Sala Dorada Musikverein, casa de la Filarmónica de Viena y sede de los más importantes acontecimientos de la historia de la música.

Fue el cuarto concierto de su gira europea de 2016, luego de los que también convirtió en disco: Muchich 2016, Budapest Concert y Bordeaux Concert. Dos años después sufrió dos embolias que lo mantienen postrado en su casa rural de Nueva Jersey.

Desde entonces ha publicado discos como una manera de permanencia. Su editor, Manfred Eicher, es su cómplice desde hace décadas y han vivido aventuras tan intensas como una gira europea en automóvil y un día lluvioso llegaron a Köln, donde registraron uno de los referentes de la cultura pianística del orbe: el Köln Concert, que acaba de cumplir medio siglo.

Es costumbre de la dupla Eicher-Jarrett grabar todos los conciertos, de manera que existe todo un arsenal publicable de acuerdo con los estrictos criterios que los llevan a decidir cuál grabación convertir en disco.

New Vienna cumple con tales merecimientos, calificaron Manfred y Keith y es por eso que tenemos nuevo disco de Keith Jarrett sonando en los altavoces.

El experto Jack Kenny estuvo presente en la Sala Dorada del Musikverein de Viena cuando Keith Jarrett ejecutó la sesión que hoy conocemos como New Vienna. Una vez apagado el largo aplauso de bienvenida cuando Keith se paró junto al piano, ante la conmoción generalizada exclamó: no tocaré una sola nota hasta que esas dos personas que acaban de tomarme una foto, abandonen la sala. Los que estén sentados a su lado, díganles que se vayan o no toco esta noche .

Finalmente, un joven de unos 25 años, narra Jack Kenny, abandonó cabizbajo la luneta. La atmósfera ya se había cargado de ansiedad. Keith Jarrett se sentó al piano, cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó una suite en nueve partes que podemos escuchar una y otra vez y todas las veces nos estremece.

Porque la belleza de las invenciones repentinas de Keith Jarrett es siempre estremecedora.

El disco New Vienna tiene una peculiaridad: nos dota de la sensación de estar leyendo a Kazuo Ishiguro. Así de elegante es la belleza del toque pianístico de uno y la prosa del otro.

El capítulo inicial es de alta complejidad y obedece a una constante en los conciertos a piano solo de Jarrett: llega al escenario una vez que en el camerino se puso a vaciar la mente.

Esos caminos de apertura tienen mucho de Schoenberg, sin excederse en lo atonal, pero con ángulos pronunciados, frases entrecruzadas, velocidades contrastantes. Un río.

La escucha del disco entero nos va dotando de atmósferas literarias en nuestra mente. Esta pieza inicial nos proporciona la sensación de estar leyendo el Ulysses de James Joyce, con sus aliteraciones, sus juegos de palabras, su sintaxis en espejo.

Luego de Schoenberg, suena a Alban Berg. La Segunda Escuela de Viena en esplendor. No es fortuito: Keith Jarrett se sabe habitante de la sala de conciertos donde Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, integrantes del movimiento artístico conocido como La Segunda Escuela de Viena, hicieron su nido.

El fragmento próximo también contiene frases hirsutas. Esta vez nuestra mente asocia la lectura de las novelas de Dostoievsky, con sus frases de acero y enseguida, como es costumbre en Keith Jarrett, el paisaje se vuelve níveo, álbeo, infinito. Ahora nos parece estar leyendo a Jon Fosse.

La manera como Jarrett encadena una frase con la siguiente es como un acto de magia, una literal prestidigitación en una acción fascinante: observar con el oído, porque toda la música de Jarrett es sinestésica, la manera como sus conexiones neuronales se van tejiendo.

Es como si viéramos el cerebro de Keith Jarrett a través de una máquina mágica que pone en colores fosforescentes las conexiones neuronales y presenciamos los chispazos cuando dos neuronas se amaridan.