En la presentación del libro, realizada en el CI, el fotorreportero expresó: He procurado ser comprometido con el oficio y respetuoso de todos los personajes que he retratado, mis modelos. Siempre me ha gustado estar en los temas sociales fuertes. Me comprometí con el tema del periodismo y la fotografía, aunque también con la parte política. Para mí, la fotografía tiene que ver, primero, con la información y, luego, con la política. No soy político; sin embargo, el fotógrafo tiene que pensar en política porque así tendrá la oportunidad de hacer mejores imágenes. Aprendí eso desde muy joven, al trabajar en Presidencia, donde era bolero, luego conserje y después fotógrafo .

▲ Mujeres en el camino, Chiapas, 1980. Un grupo de mujeres tsotsiles durante sus actividades cotidianas en la comunidad. Imagen incluida en el libro Sin miedo a la luz, de Pedro Valtierra. Foto Pedro Valtierra

El reportero gráfico reconoció que le hubiera gustado robarles el alma, como se dice , a los personajes retratados. Sin embargo, respeto las luchas de los guerrilleros, de los que hacen un trabajo social, de todo lo que he retratado. Agradezco que me hayan dado esta oportunidad. No digo que soy buen fotógrafo, pero he tratado siempre de ser respetuoso de ese trabajo, de las personas que me enseñaron .

En el texto introductorio del libro, Valtierra advierte: En la fotografía periodística se obtienen fotos buenas y malas; no siempre todo sale bien. La ventaja del diarismo es que tienes tres o cuatro órdenes de trabajo cada día, siempre corriendo de una a otra, presionado por el tiempo .

Valtierra ha trabajado en medios como El Sol de México y Unomásuno, además de ser fundador de La Jornada y de dirigir la revista Mira. En 1986 creó la Agencia de Fotografía Cuartoscuro y, en 1993, la revista del mismo nombre. Siempre ha dicho que la función de la fotografía no termina en la página donde se publica. Tiene que seguir circulando: “Las imágenes que están en la exposición Volver a la tierra del Quetzal −algunas se incluyen en el libro−, tanto de refugiados, como de la guerrilla, las hice en 1982 con el reportero Víctor Avilés. Son fotos que se hicieron para el periódico. Desde entonces pensé que tenían que seguir su dinámica.

“En esos años, en efecto, me cuestionaban porque me decían que el periodismo no es arte. Las calificaciones que se hacían sobre la fotografía en los años 80 es otro tema que hay que debatir y discutir. Contestaba: ‘soy un periodista, fotógrafo de la calle y un reportero que piensa que estas fotos se tienen que exhibir’. Finalmente, existes, vales la pena o eres importante si tus fotografías circulan”. En 1998, recibió el Premio Rey de España a la mejor fotografía noticiosa internacional.

Desde 1975, Valtierra ha realizado cerca de 400 exposiciones individuales y colectivas en México y otros países como Rusia, Argentina, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

Volver a la tierra del quetzal, organizada en colaboración con la revista Cuartoscuro y la Fundación Pedro Valtierra, permanecerá hasta al 13 de julio en el Centro de la Imagen (Plaza de la Ciudadela 2, Centro).