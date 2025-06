Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 28 de junio de 2025, p. 28

Ocho familias fueron desalojadas durante la madrugada del viernes de un inmueble ubicado en Cerrada Camino de los Toros, colonia América, en Miguel Hidalgo, debido a un socavón causado por la fractura de una tubería del drenaje; por esa razón, la vivienda fue declarada inhabitable al presentar condiciones de alto riesgo .

La alcaldía informó que luego de la evaluación técnica y el dictamen del corresponsable de seguridad estructural de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México se determinó que la morada –de planta baja y dos niveles–donde residían 31 personas no es apta para habitar debido a que no sólo se encontró que se realizaban descargas residuales directas al subsuelo que reblandecieron el terreno, sino también al estado de la construcción que no cuenta con cimientos, además de encontrarse indicios de la existencia de oquedades o minas en la zona, sumados a las condiciones climatológicas .

En un comunicado, el representante de la dependencia y funcionarios de la alcaldía avisaron del dictamen a las familias, cuyos integrantes pernoctan desde anoche en un hotel y se les proporcionarán alimentos.

Este lunes se realizará la primera mesa técnica entre la alcaldía y el gobierno central con el fin de acordar las alternativas y apoyos que recibirán las ocho familias afectadas.